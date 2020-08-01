郭克銘、翁華利 兩個白手套 政商一把罩

檢調醞釀這起震撼政壇的貪瀆案已蒐證多年，也從SOGO案延伸到殯葬業行賄案，發動時機也因事涉立委及權貴等敏感人物，多次變更，還拍到廠商交付立委巨額現金的行動蒐證照片，加上相關事證，認為全案已成熟，才在昨天發動，當場在趙正宇住處搜出九二○萬。

據了解，全案最早始自二○一三年，當初依通訊監察法聲請上線監聽，已掌握官商勾結的線索，不過，「司法辦立法」如臨深淵，搜索國會有迴避會期的禁忌，檢調按兵不動，怕搜索的後座力倒打自己一把。這兩年又陸續接獲相關檢舉，直到行動蒐證期間，曾拍到業者直接行賄立委和國會助理的畫面，去年一度有意發動，但因事涉敏感，擔心被指責為影響總統大選而辦，檢調因此持續蒐證。

今年初原本也曾有意搜索，不料，又遇新冠肺炎疫情、立法院開議，在在是障礙；立委經常出國考察公務，且涉SOGO案的立委們行程不一樣，為求謹慎，檢調依涉案立委與「白手套」互動頻率，分析時間點，認為證據已然成熟，立委收錢後贓款尚未漂白，加上在立院休會期間，決定發動偵辦，前天已先有一波搜索行動，昨天則發動全台同步大搜索。

檢調偵辦這兩案也查獲兩位關鍵白手套，包括透過政治公關郭克銘、統領百貨第二代翁華利擔任白手套，其中，郭克銘涉行賄無黨籍立委趙正宇施壓營建署護航，檢調昨天同步約談展雲董座鍾克信、趙正宇到案，釐清案情。

據調查，郭克銘曾擔任蘇震清顧問主任，二○一四年六月廿七日，郭以一千萬元成立「是知管理顧問有限公司」，服務項目包括風險控管及危機因應、產業發展策略、政策及法令遊說、企業社會責任規劃及執行等。

至於統領百貨第二代翁華利疑為「SOGO條款」案白手套，與李恆隆一起行賄多名立委遊說立法，翁從小被送到日本當小留學生，回台後曾到日商化學部上班，曾跑去當高爾夫球員，十年前接下統領百貨總經理。

據調查，二○一八年間，殯葬業者寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲負責人鍾克信，因旗下位於陽明山國家公園的富貴山墓園，換算有將近兩萬坪的多筆土地，被營建署列入限建範圍的「第三種一般管制區」，無法開發，兩人為增加土地價值再脫手牟利，找上趙正宇關說。

檢調蒐證，陳明瀚、鍾克信透過郭克銘當白手套，由郭聯繫趙正宇辦公室主任林家騏行賄，換取趙正宇在立院內政委員會質詢施壓，再及透過助理關說營建署官員，企圖變更陽明山國家公園內的土地地目。