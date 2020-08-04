李前總統追思會場重新布置 蔡英文總統親到場

前總統李登輝七月三十日辭世，為了讓國人追思緬懷李前總統，蔡英文總統宣布在台北賓館設置追思會場供民眾悼念。由於追思會場在今天重新布置與調整進出動線，蔡英文總統上午十一點也再度來到追思會場，親自了解會場重新布置後的情況。蔡總統把會場走了一遍，還不時詢問身旁的工作人員，離去時並沒有向媒體表示任何意見。

除了蔡總統，前副總統陳建仁今天上午也偕同夫人一同來到台北賓館追思，陳建仁受訪時表示，李前總統是台灣之父、民主先生，盼他繼續守護台灣，讓台灣繼續向獨立自主民主法治的國家邁進。