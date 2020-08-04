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李前總統追思會場重新布置 蔡英文總統親到場

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
蔡英文總統（右一）上午再度來到故前總統李登輝設在台北賓館的追思會場，親自了解會場重新布置後的情況。記者杜建重／攝影
蔡英文總統（右一）上午再度來到故前總統李登輝設在台北賓館的追思會場，親自了解會場重新布置後的情況。記者杜建重／攝影

前總統李登輝七月三十日辭世，為了讓國人追思緬懷李前總統，蔡英文總統宣布在台北賓館設置追思會場供民眾悼念。由於追思會場在今天重新布置與調整進出動線，蔡英文總統上午十一點也再度來到追思會場，親自了解會場重新布置後的情況。蔡總統把會場走了一遍，還不時詢問身旁的工作人員，離去時並沒有向媒體表示任何意見。

除了蔡總統，前副總統陳建仁今天上午也偕同夫人一同來到台北賓館追思，陳建仁受訪時表示，李前總統是台灣之父、民主先生，盼他繼續守護台灣，讓台灣繼續向獨立自主民主法治的國家邁進。

追思會場在上午十點開放後，民眾也陸續進到會場，除了向李前總統遺像三鞠躬，並寫下字條貼在留言牆上，追思李前總統。

位於台北賓館的「故李前總統緬懷追思會場」上午十點時開放，民眾陸續進到會場致意，並寫下字條貼在留言牆上，追思李前總統。記者杜建重／攝影
位於台北賓館的「故李前總統緬懷追思會場」上午十點時開放，民眾陸續進到會場致意，並寫下字條貼在留言牆上，追思李前總統。記者杜建重／攝影
前副總統陳建仁（中）上午偕同夫人來到台北賓館追思故前總統李登輝，記者杜建重／攝影
前副總統陳建仁（中）上午偕同夫人來到台北賓館追思故前總統李登輝，記者杜建重／攝影
位於台北賓館的「故李前總統緬懷追思會場」上午十點開放，民眾排隊進到會場向李前總統致意。記者杜建重／攝影
位於台北賓館的「故李前總統緬懷追思會場」上午十點開放，民眾排隊進到會場向李前總統致意。記者杜建重／攝影
民眾前往台北賓館向故李前總統致意，留言牆上也貼滿民眾寫下的追思字條。記者杜建重／攝影
民眾前往台北賓館向故李前總統致意，留言牆上也貼滿民眾寫下的追思字條。記者杜建重／攝影
位於台北賓館的「故李前總統緬懷追思會場」上午十點開放，民眾陸續進到會場向李前總統遺像三鞠躬。記者杜建重／攝影
位於台北賓館的「故李前總統緬懷追思會場」上午十點開放，民眾陸續進到會場向李前總統遺像三鞠躬。記者杜建重／攝影
蔡英文總統（右三）上午再度來到台北賓館的追思會場，親自了解會場重新布置後的情況。記者杜建重／攝影
蔡英文總統（右三）上午再度來到台北賓館的追思會場，親自了解會場重新布置後的情況。記者杜建重／攝影
為了讓國人追思緬懷李前總統，總統府在台北賓館設置追思會場供民眾悼念。追思會場上午十點開放後，民眾也陸續進到會場，向李前總統遺像三鞠躬。記者杜建重／攝影
為了讓國人追思緬懷李前總統，總統府在台北賓館設置追思會場供民眾悼念。追思會場上午十點開放後，民眾也陸續進到會場，向李前總統遺像三鞠躬。記者杜建重／攝影
蔡總統（左二）上午再度來到故前總統李登輝設在台北賓館的追思會場，親自了解會場重新布置後的情況，蔡總統邊走邊看，不時詢問身旁的工作人員。記者杜建重／攝影
蔡總統（左二）上午再度來到故前總統李登輝設在台北賓館的追思會場，親自了解會場重新布置後的情況，蔡總統邊走邊看，不時詢問身旁的工作人員。記者杜建重／攝影
蔡英文總統（前）上午再度來到李前總統的追思會場，親自了解會場重新布置後的情況，離去時並沒有向媒體表示任何意見。記者杜建重／攝影
蔡英文總統（前）上午再度來到李前總統的追思會場，親自了解會場重新布置後的情況，離去時並沒有向媒體表示任何意見。記者杜建重／攝影

蔡英文 陳建仁 李登輝

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