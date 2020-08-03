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蕭萬長讚李登輝政經貢獻 王金平：永表懷念

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
前副總統蕭萬長（中）弔唁故總統李登輝時說，李前總統不只推動民主化，也為台灣經濟打下良好基礎。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
前副總統蕭萬長（中）弔唁故總統李登輝時說，李前總統不只推動民主化，也為台灣經濟打下良好基礎。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「台灣人今天過著還可以的生活，相信會感念李前總統。」前副總統蕭萬長3日弔唁故總統李登輝時說，李前總統不只推動民主化，也為台灣經濟打下良好基礎。而前立法院長王金平也說，李登輝是政治家、哲學家、宗教家，更是戰略家，永遠敬佩懷念他，王金平並留下「安息主懷」的字條。

政治、經濟貢獻多

「我今天跟幾位老同事帶著悲傷的心情，很不捨、很難過地來追思李前總統。」蕭萬長表示，李前總統對台灣的貢獻舉世讚佩，尤其把台灣帶到民主化的成就，不但是國人要追念，國際間大家都非常的敬佩。

蕭萬長並說，「我在追隨他10幾年的總統任內時，我的感受是，他不只是民主推手，在台灣整個國家的發展方向、應做應為，在他的領導擘劃之下，尤其是經濟這方面，歷經亞洲金融風暴等危機，他還是非常冷靜地來指導我們安然度過，在他執政期間讓台灣經濟奠立了良好的基礎。」

鼓勵青年為國打拚

「我們敬佩他、永遠懷念他。」前立法院長王金平說，李前總統對台灣的安全與安定、繁榮與發展做出重大的貢獻，也影響台灣的後續發展。「李登輝是一位政治家，也是哲學家，也是宗教家，更是一位戰略家；盼他永息主懷，在主的懷抱裡。」王金平也親筆留下「安息主懷」的字條，意在祝福李登輝在主的懷抱裡安息。

「我第一次見到李前總統，是他在當台北市長的時候。」法務部長蔡清祥回憶，「因為他的公子李憲文是我的高中同學，第一次見到他，他對我們年輕人都非常關心，而且鼓勵我們要多為社會國家做事，我一直懷念到現在。祝李前總統安息，家人平安。」

法務部長蔡清祥回憶，故總統李登輝當台北市長時對年輕人非常關心，鼓勵年輕人要多為社會國家做事。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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李登輝 王金平 蕭萬長

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