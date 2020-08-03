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陳菊追思李登輝：化作千風佑台灣
總統府於台北賓館設置前總統李登輝追思會所，監察院長陳菊、桃園市長鄭文燦、總統府副秘書長李俊俋及民進黨秘書長林飛帆等，昨到場致意。陳菊留下紙條：「請您化作千風，護佑台灣土地，守著良善人民。」
陳菊說，與李登輝認識相當早，哲人日已遠，典型在夙昔，廿多年來往中，令她印象最深刻的是李登輝以九十歲的高齡，一路舟車勞頓，堅持親自到小林村的現場，看看小林村紀念公園，走著苦路，摸過小林村紀念公園每一戶的門牌號碼；雖然事隔多年，李登輝仍舊掛心著不幸罹難的良善人民。
鄭文燦表示，一九九○年野百合學運時代，李登輝是學生對話的主要對象，當時李承諾打開台灣民主化的大門，學生也經過辯論，接受這樣的承諾，往後台灣也走上民主化道路；一九九二年國會全面改選、一九九六年總統直選，從威權走向民主化過程，李登輝的角色非常關鍵，「尤其是他所堅持的台灣主體性價值，深刻影響台灣民主發展軌道，李登輝不只活在台灣人民心中，他所做的一切也會寫在歷史上。」
總統府日前表示，考量疫情因素，各國友人可能不便前來弔唁。外交部昨天表示，目前共有日本、英國等十四駐外館處在辦公處所設妥追思處，供駐地各界前往弔唁簽名。
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