民眾黨黨員大會 柯文哲：承李前總統精神 展開寧靜革命

台灣民眾黨今下午於國立體育大學綜合體育館召開黨員大會，黨主席柯文哲致詞時表示，民眾黨必須延續民主前輩的精神展開「第二波寧靜革命」，建立共融社會、實踐國家治理。

柯文哲表示，在黨員大會舉辦前，前總統李登輝不幸辭世。他常常講，李前總統這一生最偉大的貢獻，就是帶領台灣走向一條沒辦法回頭的民主之路。如果沒有民主自由，民眾黨今天就沒有辦法在這裡開會，也沒辦法共同來思考台灣的未來發展。

他表示，民主前輩推翻了萬年國會，推動總統民選，建立台灣主體意識，這是台灣的第一波寧靜革命。但是目前，金權政治泛濫，財政紀律破壞，政治派系分贓，藍綠惡鬥導致國家空轉的情況下，必須展開「第二波的寧靜革命」。

他強調，第二波的寧靜革命，就是「建立共融社會、實踐國家治理。」

在建立共融社會的部分，他期盼民眾黨團持續在立法院扮演示範的角色，只要符合台灣最大利益、人民最大福祉，民眾黨團在法案和議題上可與不同政黨、不同委員合作，以合作取代對抗。

他指出，上一個立法院會期，在國土計劃法、公衛師法、紓困預算、考監人事，民眾黨團都能用理性問政取代打架衝突，也讓許多通過的法案納入了民眾黨的主張。柯文哲認為，這種理性務實的問政方式，雖然少了一些媒體關注，但是對台灣整體有利。

他表示，共融社會透過溝通、對話來進行，這一次台北與上海的雙城論壇採取視訊方式進行，儘管有人抹紅、攻擊他們，但為了台商台生在大陸的生活，政府不應該因為意識形態而袖手旁觀。有溝通才有善意，有善意才有更多的交流，也才能創造台灣在國際上的彈性空間。

柯文哲說，除了建立共融社會之外，國家治理是另一個政治主軸。當今政府效能不彰，財政紀律低落，文官體系崩壞，因此，民眾黨將分兩部分來推動國家治理。

首先，民眾黨團將會持續在國會打拼，在預算會期，強力把關，守住人民血汗錢；在憲政改革的議題，包括18歲公民權，廢除考監兩院，都是我們持續倡議的目標；另外，藍綠兩黨不敢碰的居住正義、礦業法，民眾黨通通會處理。所做的一切，就是要深化台灣民主，讓台灣成為一個公平正義的國家。

另外，他表示，黨中央會持續培養人才，從各級民意代表、鄉鎮市長，到縣市首長，要讓清廉、勤政、愛民、愛鄉土的理念，可以推翻黑金、派系、意識形態壟斷的台灣政治。

柯文哲說，這一次的黨員大會，最主要的任務是通過黨章修訂，建立黨代表制度。制度建立之後，民眾黨才能真正上軌道，未來才能更有效率的廣納各方意見。

而黨員大會後，除了選舉黨代表，民眾黨也會前進全台各地舉辦小型的黨員座談會，除了收集各地支持者的意見，也讓黨內反省改進的機制可以持續。