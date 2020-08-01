蔡英文讚李登輝的功勞 原住民得以揮別「山胞」標籤

今天是我國原住民族日，原住民族委員會今天在台北圓山大飯店舉行原住民族正名26周年論壇，蔡英文總統到場致詞表示，原住民族爭取10多年才正名為「原住民」，盼原住民在找回名字的同時，也找回自己的歷史觀念。總統府成立原住民族歷史正義與轉型正義委員會，也已出版10冊歷史真相專書，促進跨族群社會對話。

蔡英文說，台灣社會現在習以為常的「原住民」三個字，其實是當年經過原運前輩長達10多年的爭取，以及前總統李登輝的修法成果。1994年修憲之後，原住民一棒接一棒努力，找回原住民族族群、個人、行政區、學校和土地的名字。

蔡英文表示，每年8月1日她無論多忙，都一定出席活動，這是台灣民主轉型，也是人權發展的重要日子。她盼民眾在這天一起認識原住民族歷史，聽原住民族的故事。

蔡英文說，原住民族在找回名字、找回語言、找回文化的同時，也要找回自己的歷史觀念。過去四年，原住民族歷史正義與轉型正義委員會探討歷史真相，出版10冊歷史真相專書，促進跨族群社會對話。原住民的歷史觀點，是理解台灣歷史最關鍵的起點。

蔡英文說，很高興原住民議題不只原民會推動，各部會也紛紛加入，像教育部推動12年國教新課綱，教材、教師都加入原住民族觀點。文化部則投入文化資產，在設置歷史紀念碑設置花費不少心力，原住民展覽越來越豐富。客委會也發起向原住民致敬活動。

原民會主委夷將．拔路兒曾為正名運動坐牢一年，他今天致詞表示，今天是「山胞」正名為原住民的26周年，感念前總統李登輝1994年7月1日特別接見原住民族抗爭代表，而後國民大會1994年7月28日修憲時以一票之差驚險通過，讓山胞正名為原住民族。

夷將．拔路兒說，蔡英文總統的曾祖母是排灣族人，有四分之一的排灣族血統，是第一個有原住民血統的總統。蔡英文認同傳統原住民，每年8月1日都參與盛會，也曾介紹自己的排灣族名字是Tjuku，也有阿美族名字Panai，盼更多族人也有自信回復傳統名字，傳承原住民多元豐富的命名文化。