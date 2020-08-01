臉書PO李登輝倦容照挨批 柯文哲放照原因曝光

前總統李登輝7月30日病逝台北榮總，享耆壽98歲，台北市長柯文哲過去與李登輝私交甚深，談起李登輝對柯最大影響？柯文哲口風很緊，只對媒體說「我不可以告訴你們，呵呵呵」，還賣關子說，這個還沒，「我跟李總統很多這種不要跟你們講的…」。至於臉書PO出的合照，柯文哲今也透露，那是他跟李登輝最後的一張合照，具有紀念價值、歷史意義。

柯文哲在李登輝過世後，第一時間在臉書PO文，照片中李登輝身著睡袍，一臉倦容，網友批評，醫師原則是不能公開病容照，柯文哲卻拿李登輝的病中照片相當無禮，也有網友認為，那張照片對逝者大不敬。

對此，柯文哲表示，那是他跟李總統最後的合照，當時他身體已經不太好，身上最後一張照片就是那張，那張有紀念價值、歷史意義的。

柯文哲說，自己是醫生，特別是這種「VIP」在醫學中心，坦白講，我也知道李登輝最後還是太辛苦了，就像在媒體上看到，沒有醫生敢決定要拔管，最後沒去看他，就想說最後時間留給家屬，「那就是死亡的過程」。

李登輝辭世當晚移靈至北榮懷遠堂，柯文哲當晚行程結束後，無預警現身北榮，先是步入懷遠堂察看，之後回坐車，晚間23點13分離開。柯文哲表示，過世後他去現場看，主要是向醫療團隊致意，另一個是要去看警察佈置，事情突發發生，北投分局維安相當複雜，因此也請保安大隊支援，到場也給基層員工打氣。