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宋楚瑜哽咽弔唁李登輝 陳水扁緬懷民主老船長

聯合報 / 記者陳雨鑫鄭維真周志豪／連線報導
前總統李登輝辭世，親民黨主席宋楚瑜昨天前往北榮悼念。記者季相儒／攝影
前總統李登輝辭世，親民黨主席宋楚瑜昨天前往北榮悼念。記者季相儒／攝影

前總統李登輝前晚病逝北榮，遺體冰存北榮，許多政要、民眾紛紛前往致意，與李登輝決裂廿年的親民黨主席宋楚瑜昨向北榮懷恩堂致意後接受訪問，提到兩人曾共同追求台灣民主價值，李登輝曾以「一步一腳印為我們的鄉親來服務」勉勵他時，數度哽咽，感謝李過往的栽培。

民國七十七年，宋楚瑜力保李前總統當上總統，李執政十二年間，因精省一事，讓兩人原本情同父子變反目成仇，直到十年前二人再次見面，關係漸漸釋懷，但後續二人仍是形同陌路。

宋楚瑜昨表示，得知李前總統病逝，感到很難過，昨特別表達哀悼，李是栽培自己的長官，任命他擔任黨秘書長，在其全力指導下，推動台灣民眾憲政改革，讓台灣能從威權體制轉為開放民主。

採訪過程中，宋楚瑜多次拿出去年出版「從威權邁向開放民主」一書，他表示，民眾如有興趣，可以詳閱，了解當時的種種。

前總統李登輝辭世，前總統陳水扁相當感傷，表示李前總統的台灣主張永遠在大家心中。記者鄭維真／攝影
前總統李登輝辭世，前總統陳水扁相當感傷，表示李前總統的台灣主張永遠在大家心中。記者鄭維真／攝影

前總統陳水扁昨天展露哀傷神情，指李前總統就如台灣這艘民主之船的老船長，如今老船長的背影已看不見，未來要靠大家團結一致往前行駛。他相信李前總統肉身雖然離開我們，但他的精神、台灣主張永遠沒死。

被問及是否會北上送李前總統最後一程，陳水扁表示，要看李前總統在天之靈是不是能顯靈。他舉例，二○○五年四月，教宗若望保祿二世過世，在天上顯靈，促成他做為首位踏上梵蒂岡教廷的台灣總統，這次也要看李前總統是否願在天上顯靈。

國民黨主席江啟臣昨表示，此時此刻希望李前總統能安息，未來他也會看家屬與治喪委員會安排，再找個適當的時間赴靈堂致意。

宋楚瑜 李登輝 陳水扁

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