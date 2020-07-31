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繼承者的指導：日本右翼與李登輝？國家迷惘的感情投射

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美贊李登輝民主貢獻 胡錫進批「遺臭萬年」

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 台灣第一位民選總統李登輝在7月30日病逝之後，各界發表對他的評價。美國政界普遍贊許他為台灣民主的推手，中國則譴責他帶領台灣走向台獨，會「遺臭萬年」。

美國國務卿蓬佩奧在推特上表示: 「美國為台灣第一位民主選舉總統李登輝的逝世致上最深的哀意。我們會持續珍惜他透過共享民主價值，在鞏固美台關系上所做的貢獻。」

美國前國安顧問在推特上發文說，「李登輝是很好的民主領袖，有遠見但實際，自由世界會想念他」。

7月31日，美國在台協會(AIT)降半旗為李登輝辭世致哀。美國在台協會也發表聲明，稱李登輝是「民主改革的先行者」，帶領台灣在短短數十年間從戒嚴體制轉型為全面民主體制，並且為台美關系奠定基石。聲明寫道: 「李前總統成功帶領台灣轉型成民主與自由的燈塔，並鞏固美台雙邊友誼，他的貢獻將持續深深影響未來數個世代。」

中國: 李登輝路線不可行

李登輝病逝消息傳出後，中國各家媒體紛紛報導，但是對李登輝的評價與美國截然不同。

國台辦發言人朱鳳蓮在31日表示注意到李登輝辭世消息，強調「台獨是一條走不通的絕路」，「國家統一、民族復興的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的」。

中國官媒新華社評論稱:「李登輝在台灣當權十多年間所推行的路線，概括而言，就是對內打著『本土化』、『民主化』的幌子，打擊贊成統一的力量，培植『台獨』分裂勢力與意識」。社評稱，李登輝上任時曾支持一個中國，但是隨著地位鞏固，逐漸出現「對等政治實體」等言論，對此時評認為「李登輝試圖在國際上搞『兩個中國』、『一中一台』，但事實證明他失敗了」，因此在台灣繼承李登輝的路線「下場只能比李登輝更可悲」。

《環球時報》總編輯胡錫進在李登輝辭世後在微博上表示，「對一個離世的老年生命，同情是正當的」，但是他稱李登輝是「在重要關頭推動台灣『去中國化』的關鍵政客」，因此他認為「這個人一定會在中國歷史上遺臭萬年。不會有台灣歷史的，只會有中國歷史下的台灣地方史。」

日本感念李登輝促進日台關系

青年時期曾經接受過日本統治的李登輝，思想也深受日本影響。日本首相安倍晉三在31日對首相官邸的媒體表示，對李登輝辭世感到痛惜，稱他「一直對日本懷有特別的情意」，也「對日本與台灣的親善關系及友好關系做出重大貢獻」。

除了安倍晉三之外，許多日本國會議員在李登輝逝世當晚在社群媒體表達哀悼之意，包括將近300名國會議員組成的「日華議員聯盟懇談會」會長古屋圭司、眾議員岸信夫等。

李登輝是第一位本省籍的台灣總統和國民黨主席，也是台灣第一位通過直選產生的總統。他在任內接受德國之聲專訪時曾經提出「特殊的國與國關系」，開啟兩岸關系的新定義。之後，他因為公開支持台灣團結聯盟，被國民黨撤除黨籍。他於今年二月喝牛奶嗆到後入院，之後病情惡化，於7月30日晚間辭世，享壽98歲。

張慈/楊威廉 (綜合報導)

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