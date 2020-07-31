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影／柯文哲深夜赴北榮懷遠堂 北市：主要是交通維安

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／本報資料照片
台北市長柯文哲。圖／本報資料照片

前總統李登輝30日病逝台北榮總，享耆壽98歲，台北市柯文哲昨第一時間在臉書發文哀悼，昨晚他與高雄市長候選人吳益政直播結束後，晚間9點46分無預警現身北榮懷遠堂，先是步入懷遠堂察看，之後回到坐車等待移靈，晚間23點13分離開。

柯文哲今早出席「市民大道6段至5段貫通工程通車典禮」，活動不受訪，媒體趨前追問昨晚赴北榮一事，只見柯文哲神情凝重，全程不發一語。

稍晚北市府釋出柯文哲致意影片，北市府副發言人戴于文表示，柯文哲身為市長，很關切李前總統的事情，昨晚第一時間得知消息，市長表示相當遺憾，至於行程結束就趕赴現場，戴于文表示，主要是要處理交通維安的部分，未來北市府也會全力協助家屬和國喪小組。

針對在懷遠堂現場與家屬互動，戴于文說，柯文哲對李前總統很敬重，也多次在公開場合和專訪中都有表述跟李前總統的小互動和小故事，昨也特別在現場跟家屬表達關切。

在北市府釋出市長致意影片中，柯文哲表示，我們敬愛的李總統已經離我們而去，生老病死，是人生必經的階段，肉體雖然會腐朽，不過精神可以長存，在台灣的歷史上，李總統就是一個時代的英雄人物。

柯文哲說，李總統不只是一位政治家，也是一個哲學家。他常常提到「我是不是我的我」(斷句為：我是：「不是我」的我)，這句話應該是李總統的自我探求。

柯文哲說，當「我」，雖然是我自己，但卻又有著更高層次的「我」必須追尋，從而讓自己得到了昇華。李總統不只對台灣的民主化和主體性，做出了不可磨滅的貢獻，對於生與死的理解，也有超乎常人的智慧。

柯文哲說，台北市政府會盡力配合家屬及國喪小組的後續需求，同時也再次向李總統表達最深的敬意和哀悼之意。

柯文哲 北市 直播

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