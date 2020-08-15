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李一身病超有紀律 日扎4回手量血糖 從沒錯過

聯合報 / 記者楊雅棠／台北報導
前總統李登輝昨天舉行入殮及火化禮拜，在二殯火化後，孫女李坤儀（中）與孫女婿趙贊凱（右）捧骨灰罈帶回翠山莊。記者許正宏／攝影
前總統李登輝昨天舉行入殮及火化禮拜，在二殯火化後，孫女李坤儀（中）與孫女婿趙贊凱（右）捧骨灰罈帶回翠山莊。記者許正宏／攝影

七月卅日晚間七點廿四分，前總統李登輝告別人世，台北榮總醫療團隊所有成員在病房走廊排成兩列，送老人家最後一程。十八年照顧過程中，李登輝的自律和意志力讓醫師們印象深刻，尤其他每天得扎手指四次驗血糖，多年如一日，沒有錯過一天，時間一到就主動提醒隨扈，「量血糖的時間到了」。

李前總統享耆壽九十八歲，但他其實有多項慢性病史，包括腎臟炎、大腸癌、糖尿病、白內障、肺結核等，更何況心臟血管裝了許多支架，北榮照護團隊一直以心臟內科為主。台北榮總副院長陳適安說，心臟是人體最重要的幫浦，十八年來，幸不辱命，醫療團隊和李前總統的心臟一起努力到最後一刻。

李前總統的心臟一直維持不錯的狀態，除了團隊悉心照料，北榮心臟內科主任林彥璋認為，李前總統「非常遵從醫囑」，功不可沒。台北榮總心臟內科主治醫師周睿信說，李前總統在九旬之後，演講一小時也能不休息也不看稿，能站就不坐，專訪、演講對一般人都吃力，但他堅持跑完行程，「很有毅力、意志力」。

今年卅五歲的陳相堯，可能是台北榮總心臟內科隨行醫師中資歷最年輕的一位，他二○一七年曾參與任務，印象最深刻的是，李前總統在行程開始前特別把他找過來，問他的名字並客氣地說：「今天麻煩你了。」讓他意外又感動。當時李前總統已經九十五歲了，但雙目炯炯有神，身材挺拔，還是非常有精神。        

李前總統近年活動逐漸減少，較常進出醫院，尤其去年和今年兩次入院，情況都很危急，住院時間也長。林彥璋說，最後的日子，李登輝一直睡睡醒醒，北榮專科醫師廿四小時輪班照顧。可惜李登輝二月十七日突發心因性休克後，雖然很快救回來，但各項功能衰退，七月卅日病逝。

送別照顧十八年的李前總統，林彥璋記得去年底李前總統出院後，宴請所有照顧他的醫護人員，那天天氣很冷，大家都勸他老人家不要來，但老人家還是來了，親自舉杯向醫護人員致謝，他挺拔威嚴卻又不失親切的身影，會一直記在醫療團隊心裡。

李登輝

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