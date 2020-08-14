鄭惠中潑漆李登輝照片波及台北賓館 5年以下刑責

藝人鄭惠中今天持裝紅漆氣球，到台北賓館的前總統李登輝追思會場潑漆，導致台北賓館內牆面和地面有紅漆，警方逮捕及訊後依違反文資法等罪嫌送辦，最重可處5年以下有期徒刑。

李登輝辭世後，台北賓館追思會場開放民眾悼念，但台北市政府警察局中正第一分局長沈炳信表示，下午1時許獲報，有人在台北賓館祈禱區內滋事，事後逮捕鄭姓女子，警訊後依違反文化資產保存法第103條等罪嫌，移送台灣台北地方檢察署偵辦。

文資法第103條規定，毀損古蹟、暫定古蹟全部、一部或附屬設施，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金；台北賓館在總督官邸時期為迎接日本皇族及國內、外來賓場所，民國87年8月16日，內政部指定台北賓館為國定古蹟。

警方查出，鄭惠中下午抵達台北賓館，隨即從隨身包包拿出裝有紅漆氣球，朝李登輝照片丟擲，事後被現場警員制止，其中一顆氣球仍放包包內；據了解，鄭惠中犯案動機疑為不滿李登輝政治傾向，但詳細案情仍待釐清。

警方呼籲民眾，前往台北賓館追思會場應尊重李登輝及家屬，如果有任何違法情事，一定嚴正執法。

前文化部長鄭麗君去年1月出席關懷資深藝人餐會，遭鄭惠中打一巴掌，鄭惠中被依妨害公務罪嫌移送法辦，北檢去年7月以犯嫌不足，不起訴處分；傷害、公然侮辱罪嫌因鄭麗君未提告，無法訴追。