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李登輝治喪大員 連戰、蕭萬長入列

聯合報 / 記者丘采薇／台北報導
前副總統蕭萬長（中）等前往弔唁前總統李登輝。記者鄭超文／攝影
前副總統蕭萬長（中）等前往弔唁前總統李登輝。記者鄭超文／攝影

蔡英文總統昨天指派副總統賴清德等卅二位代表，擔任前總統李登輝治喪大員，名單包括主責治喪事宜的政府代表及李登輝的故舊、部屬，和朝野各政黨及民間領袖，前副總統連戰蕭萬長皆入列。未來治喪大員會議，將由賴清德主持，總統府秘書長李大維負責協調聯繫。

總統府昨天發布治喪大員名單，包括賴清德、連戰、蕭萬長，現任的五院院長，還有立法院前院長王金平、司法院前院長翁岳生、考試院前院長許水德、監察院前院長錢復、總統府前秘書長吳伯雄、總統府前秘書長黃昆輝，政黨部分包括親民黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量和台聯黨主席，以及獨派大老彭明敏、辜寬敏，中研院前院長李遠哲等人，商界方面則有台積電創辦人張忠謀、台塑集團總裁王文淵。

至於前總統陳水扁、馬英九及前副總統呂秀蓮為何未入列？總統府發言人丁允恭表示，治喪大員會議由賴清德召集，所以邀請前任總統擔任治喪大員似較不合於體例；至於其他治喪大員，除社會及政黨代表外，同時也考慮與李登輝有部屬故舊的脈絡來邀請。

丁允恭說，治喪大員的組成，體現國家對李登輝開創國家民主、多元新時代的敬意，由政府代表及李登輝的故舊、部屬和朝野各主要政黨及民間領袖所組成；對於李登輝的治喪事宜，亦係依循體制與慣例辦理。

丁允恭表示，總統府已於上周成立工作小組，首次治喪大員會議也將會於近日召開，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身分的原則下，與家屬密切洽繫，妥善辦理李前總統治喪事宜，務求典禮哀榮隆重。

前總統李登輝的追思會所設在台北賓館第三天，國民黨前大掌櫃劉泰英（左二）前來弔唁，李前總統的孫女李坤儀（右二）握手感謝，並親自送他們離去。記者鄭超文／攝影
前總統李登輝的追思會所設在台北賓館第三天，國民黨前大掌櫃劉泰英（左二）前來弔唁，李前總統的孫女李坤儀（右二）握手感謝，並親自送他們離去。記者鄭超文／攝影

李登輝 賴清德 丁允恭 蕭萬長 連戰 彭明敏 李遠哲 吳伯雄 呂秀蓮 蔡英文

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