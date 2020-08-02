李登輝進出國民黨 功過惹人爭議

「國民黨只是李登輝利用遂行政治目的的工具。」談到故總統李登輝，學者曲兆祥2日接受本報專訪表示，李登輝雖然繼承蔣經國民主化的啟動，是執行者而非開先河者；多位觀察家則認為，李登輝弄權裂解國民黨、開啟黑金政治、分化族群，使李登輝一生的功過格外引人爭議。

蔣經國啟動台灣民主

「民主轉型若非舊勢力主導，就是在野主導，兩者妥協。」東華大學民族事務與發展系教授施正鋒指出，民主化得力於李登輝的堅持，那時民進黨比較弱，國民黨內部也有保守勢力反對改革，例如國會全面改選，他們擔心如果是像韓國或菲律賓那樣政權轉移時，可能會動盪不安。

「所以李登輝採用分期付款的方式來做民主化，光是憲法就改了好幾次。」施正鋒表示，能做多少算多少，這算是一個策略的選擇。因為當年國會都只有補選，政權的正當性不夠，當李登輝堅持要總統直選時，很多人都反對，包括馬英九都認為間接選舉（國民大會）就好，「但我想他這樣的堅持是對的。」

台師大政研所教授曲兆祥則說，蔣經國是台灣民主化的設計者、啟動者，而執行者是李登輝。主要是相對於以前台灣的威權統治，李登輝藉由民主化，同時也就把政權本土化；對此，台獨主義者贊成、肯定，大中國主義者則反對、否定。

把政黨當工具

談到政黨政治，施正鋒表示，李登輝認為國內的政黨政治應該至少有兩黨競爭，那時候民進黨財務很不好，他應該有安排透過一些方式資助民進黨，讓它成長。是因為2000年連戰沒有選上，馬英九等人去逼宮，他乾脆離開國民黨；但李登輝認為還是要有跟民進黨不一樣的反對勢力，所以又成立了台聯黨。

「李登輝的政黨理念只有三個字：『工具論』。」曲兆祥認為，國民黨是實踐李登輝政治理念的工具，早年執政的時候他沒講清楚；但晚年最後一次在日本受訪，他就說得很明白：早年加入國民黨、繼承領導人、參選黨主席，希望國民黨的保守傳統力量接受他，都是為了取得國民黨政權，來遂行他的民主化、本土化。

開啟台灣黑金政治

媒體人趙少康則痛批，原來國民黨的策略是地方派系在地方搞就好，可以去選議員、鄉鎮長甚至縣市長，但不要到中央來，中央就靠一批老立委和選拔清廉能幹的官員來治理；然而李登輝為了延伸自己勢力，將地方省市議會的議員、地方人物，通通引進到中央來，開啟了國民黨的黑金政治，政治素養和倫理就此淪喪。

資深媒體人汪誕平表示，李登輝以「我是『不是我』的我」自鳴得意，「他騙了蔣經國一生，也騙了許多人於一時，但他無法永久欺騙所有的人。」另外，中評社則直指李登輝畢生有開創黑金政治、裂解國民黨、擴大族群矛盾及企圖切斷兩岸臍帶等數大罪狀。

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