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李登輝不僅推動正名 還提名首位原住民選縣長

中央社 / 台東縣1日電
前總統李登輝。 聯合報系資料照片
前總統李登輝。 聯合報系資料照片

8月1日是原住民族日，各界感懷前總統李登輝修憲將「山胞」正名為「原住民」；不僅如此，李前總統還欽點提名卑南族陳建年參選台東縣長，成為台灣首位原住民縣長。

今天是原住民族日，各族群都穿上傳統服飾，甚至有族人說今天是「原住民的過年」，原民會也舉辦論壇，分享正名過程，希望更多族人找回文化認同，同時緬懷李前總統對原住民的貢獻。

原住民立法委員陳瑩今天也在臉書PO文，原住民族日的這天，她要緬懷和感謝剛辭世的李前總統。她說，26年前的今天，憲法增修條文將「山胞」正名為「原住民」，去除長期對原住民帶有歧視意味的稱呼，當時修憲成功的關鍵推手就是李前總統。

陳瑩說，李前總統以國家元首的身分，帶頭支持原住民正名，也在總統府接見族人，傾聽大家對正名的主張。然後，他領導執政黨和政府，一起做出了改變。

陳瑩說，李前總統不僅修憲正名原住民，民國82年他在國民黨內獨排眾議，堅持提名她的父親陳建年參選台東縣長，李前總統認為「一定要栽培一位原住民的縣長」。

陳瑩說，當時國民黨內從中央到地方都無法接受原住民當縣長，參選過程中暗中打壓，甚至在地方傳言「不要讓番仔管」這種話。

後來，因為李前總統的堅持、排除阻力，讓陳建年順利出線登記參選，進而拿到超過6成選票當選台東縣長，也成為全國第一位原住民的縣長。這個紀錄，到現在仍沒有人打破。

陳建年接受記者電話訪問表示，民國82年第一次選縣長時，在國民黨內提名評比，他的民調高達63%，結果第1波沒有被提名，第2波也沒有被提名，最後在李前總統交辦之下才獲提名。

陳建年說，後來他才知道提名「5人小組」內有人提出「山胞」還不到當縣長的時候，幸好在李前總統強力支持下才獲國民黨提名，順利當選且連任。

陳瑩說，一直到今天，她都還記得李前總統的鼓勵，國家領導人的遠見，改寫了台灣的歷史，也改變了台灣原住民族。雖然李前總統已經辭世，不過接下來，她一定會繼續為原住民族的權利，努力向前。

李登輝

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