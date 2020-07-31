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李登輝一生權謀潛伏多變 毀譽參半

世界日報 / 社論

李登輝病逝，他一生對台灣功過毀譽參半。用「民主之父」頌揚他或許過譽，但他對台灣民主發展確實有一定貢獻。他一生潛伏多變，從早年加入台共，後來寄身國民黨，卻從內部裂解國民黨；曾力倡「躍馬新中原」、成立國統會，要和中共比肩逐鹿，最後變獨台或台獨，言行更像日本人，公開說釣魚台是日本領土，都反映他投機善變的性格，有人甚至以「李騙」形容他，其功過自然充滿爭議。

獨派或不喜歡國民黨的人，推崇李是「台灣民主之父」或「台獨之父」，都屬過譽。台灣民主發展有客觀的內外推力，包括蔣經國開放黨禁、報禁，李躬逢其盛、借力使力。當年他力推萬年國會全面改選、總統直選，確立台灣民主發展基石是一大貢獻；但他力圖切斷台灣和大陸法統血脈和歷史連繫，倡議台灣主體意識，和大陸相抗，爭議也很高。

台獨的發源、理論建構和推動者有史明、彭明敏等前輩，李登輝只是利用總統光環暗中呼應，卸任後晚年才明目張膽宣揚台獨，如何稱是「台獨之父」？

他擅長「潛伏」，從青年時秘密加入台共，後來進國民黨、瞞騙蔣經國，在美國力挺下倖得大位。重權謀、崇拜日本德川家康，和日本右翼作家司馬遼太郎等過從甚密，夢想中國分裂割據、倡「中國七塊論」等，加上身世、外表和其父李金龍天差地別；有人考證他叫岩里政男，是日本警察遺留台灣的種，很多人深信不疑。

李登輝毀譽參半，任內六次修憲，把憲法當個人政治工具，傾向內閣制的憲制，被亂修成總統獨攬大權卻有權無責的「民選皇帝」，這是毀憲攬權，他卻妄稱是「寧靜革命」；凍省等更純為制約宋楚瑜，更屬權謀。

為鞏固權力、對抗國民黨保守派，他藉「本土化」把地方黑道、財閥等勢力引入黨內和國會、地方議會，從此「黑金政治」盛行，迄今尾大不掉。台灣經濟曾躋身亞洲四小龍之首，傲視東亞，在他任內排斥幹練清廉的外省技術官僚，重政治、輕經濟下，台灣經濟走下坡，迄今難再創輝煌。

其他如離間島內同胞感情，用「台灣人的悲哀」訴求，以「外省權貴」標籤打擊政敵，用省籍撕裂社會，傷痕迄今猶新。他和郝柏村的關係也從「肝膽相照」，後來「肝膽俱裂」。

從中共景從者到加入國民黨，自稱「蔣經國學校」學生，掌權後利用黨國龐大資源，公開承認「餵奶水給民進黨吃」；更利用職權賤賣黨產，卸任後引發官司，最後由國民黨大掌櫃劉泰英入獄擔責，他卻脫身。上千億台幣蒸發，部分進入他名下的智庫，部分不知所蹤，加上法國拉法葉購艦案醜聞，在清廉與貪腐之間，他也留下千古之謎。

李登輝好學求知慾強，康乃爾大學博士論文雖出自三人代筆，他確實精通日文、嫻熟英語，政務繁忙也不間斷閱讀，從中擷取治國和權謀陰柔之術。他上任時頻喊「躍馬新中原」，充滿大中國情懷，後來察覺本土派不喜歡，改稱「經營大台灣，創建新中原」，玩兩面平衡。

他的思維變幻不定，依附美日，兩岸關係從他派多位密使在香港27次溝通、互遞親筆信，終致嫌隙叢生。他改推「戒急用忍」，想切斷兩岸經濟臍帶，最後在美國說出「兩岸是特殊國與國關係」(兩國論)，演變成1996年台海危機。

李一生追求權力，權謀是尚，急於歷史留名，所以路線飄浮不定；重權謀、輕施政，更成台灣政壇的毒害，貽禍迄今。李登輝最早提「台灣生命共同體」 ，於今已成兩岸的現實。北京疑慮下，他的政策走不通就強調「不要為了天邊的彩虹，而踩壞眼前的玫瑰」，暗喻台灣和自己處境。李登輝回答本報系提問時，曾直言「台獨是中共逼出來的」，或是他心路歷程的感受。

很少人知道，李卸任後極想訪大陸，重走孔子周遊列國的路，但兩岸嫌隙已深，無法成行。台灣和兩岸關係今天的處境，很多肇始於李登輝的播種和影響，中共對台政策不當也是原因。對照目前中共和香港的惡劣關係，是歷史巧合或李登輝有先見之明？

如果台灣自絕於發展道路，李無疑是千古罪人；但台灣前途如因他啟迪而勃發逢生，李就是開創者和導師。他生前除了看到綠營壓倒性執政的優勢，台獨終究還是天邊的彩虹，只能憧憬，連想觀賞都瞬間即逝，台灣卻已踩爛了自己腳下許多美麗的玫瑰。

李登輝

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