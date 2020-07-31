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李登輝卸任總統後赴日9次 最後一次出國是去沖繩

聯合新聞網 / 綜合報導
前總統李登輝（右二）2018年曾赴沖繩參加二戰台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式，圖為他站在「為國作見證」五字旁的照片。圖／中央社資料照
前總統李登輝（右二）2018年曾赴沖繩參加二戰台灣人戰亡者慰靈碑揭碑儀式，圖為他站在「為國作見證」五字旁的照片。圖／中央社資料照

前總統李登輝於昨晚（30日）7時28分因敗血性休克、多重器官衰竭，病逝於台北榮民總醫院，享耆壽98歲，不少政治界人士聽聞後紛紛表示哀悼。李登輝因爲與日本關係友好，生前多次造訪過日本，而他最後一次出國的身影就是2018年6月赴日本沖繩，參加台灣人戰亡者慰靈碑的揭牌儀式

李登輝辭世消息傳出後，「NHK」「TBS」等日本各大電視台皆第一時間報導，許多日本政商界和財經界人士也紛紛發文表示哀悼，可見李登輝在台日關係上的影響，而他最後一次出國就是前往日本沖繩，替在二戰戰死的台灣人慰靈碑揭牌。

當時他與伉儷曾文惠一同前往，這也是他卸任總統職位20年來第9次赴日，當時駐日代表謝長廷和許多日僑也熱情接機，李登輝當時在那霸機場接受訪問時也表示「我還有時間，我還能活呢」，甚至反問記者「我的年紀還有辦法，對不對」，而他也回覆日本記者表示自己想遊遍日本，想去京都、大阪、北海道等地。

李登輝早年在日本求學，他曾赴日本京都大學唸書，直到二戰結束後才搭船返回台灣，於台灣大學繼續就學，他也曾經表示自己在22歲前擁有日本國籍，因此深受日本文化思想啟發。

而他在2000年卸任總統後，便曾赴日就醫安裝心臟支架，之後便時常拜訪日本，而他也在2019年獲選日本富士產經集團主辦的「正論大賞」第35屆得獎者，不過因為李登輝身體狀況不佳而未能赴日領獎，而原訂今年2月頒獎典禮也因疫情而延期。

李登輝 二戰 沖繩 台日關係

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李登輝卸任總統後赴日9次 最後一次出國是去沖繩

前總統李登輝於昨晚（30日）7時28分因敗血性休克、多重器官衰竭，病逝於台北榮民總醫院，享耆壽98歲，不少政治界人士聽聞後紛紛表示哀悼。李登輝因爲與日本關係友好，生前多次造訪過日本，而他最後一次出國的身影就是2018年6月赴日本沖繩，參加台灣人戰亡者慰靈碑的揭牌儀式。

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