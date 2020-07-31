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政治變色龍 李登輝與扁馬蔡的糾葛

聯合報 / 本報記者陳洛薇林政忠
一九九八年台北市長選舉，當時擔任國民黨主席的李登輝（右），為黨提名的候選人馬英九站台。圖／聯合報系資料照片
一九九八年台北市長選舉，當時擔任國民黨主席的李登輝（右），為黨提名的候選人馬英九站台。圖／聯合報系資料照片

李登輝在總統任內，影響無數人士，也包括後來的三位總統陳水扁馬英九蔡英文，就算是李登輝卸任後，仍持續影響政壇。

「李扁恩仇錄」要從一九九四年談起，當時李扁關係還被喻為「摩西和約書亞」，陳水扁能入主總統府，李被視為重要推手。

二○○○年民進黨執政後，李扁關係進入蜜月期，扁政府初期重要部會和金融人事都重用李登輝人馬，顯示陳水扁刻意經營「扁李體制」。二○○二年發動第一次金改，處理基層農漁會呆帳問題。李高喊會失掉政權，扁卻反嗆「寧可失政權也要改革」，最後還引爆數萬農民上街抗議，李扁出現裂痕。

二○○三年前總統李登輝（右）提出台灣正名運動，與當時擔任總統的陳水扁（左）牽手出席世界台灣人基督徒大會。圖／聯合報系資料照片
二○○三年前總統李登輝（右）提出台灣正名運動，與當時擔任總統的陳水扁（左）牽手出席世界台灣人基督徒大會。圖／聯合報系資料照片

二○○六年扁家陸續爆發貪腐弊案，紅衫軍發動倒扁風潮，那幾年，政壇上也傳出，扁曾以小紙條「知道這幾個人頭帳戶嗎？」威脅李的國安密帳，還稱幫李擋了很多「未爆彈」，讓李扁公然決裂。

當年的馬英九在選台北市長時，李登輝在投票前一周，拉起馬英九的手稱他為「新台灣人」，但李馬關係在二○○○年生變，國民黨總統大選落敗，支持者包圍中央黨部要求黨主席李登輝下台，馬深夜赴總統官邸，雖吃了閉門羹，但李仍不滿馬「逼宮」。

二○○八年，馬英九挑戰總統大位，李登輝更在投票前公開表態稱「自己的一票要投謝長廷」；但馬英九勝選後，首站就是拜會李登輝修補關係。

馬英九執政後，李登輝公然批評馬政府，甚至在馬英九執政，民調崩盤時，還一度諷刺馬英九，「一個民調只餘九％的總統，可笑得不得了！」李馬關係至此全面決裂。此外，馬英九在競選連任時，李登輝選擇為蔡英文站台。

李登輝和蔡英文的關係，始自於兩國論， 因為蔡英文的參與，等於執行李登輝的政治路線。李登輝也對蔡英文疼愛有加，即便是蔡英文曾深陷公教人員優存利率風暴，李登輝仍出面力挺。

二○一二年總統大選決戰之夜，前總統李登輝（右）在新北市板橋舉行的選前之夜，擁抱力挺民進黨總統候選人蔡英文（左）。圖／聯合報系資料照片
二○一二年總統大選決戰之夜，前總統李登輝（右）在新北市板橋舉行的選前之夜，擁抱力挺民進黨總統候選人蔡英文（左）。圖／聯合報系資料照片

李蔡兩人的分歧點是對非核家園，李登輝不斷提醒蔡英文，只能在台灣能源問題解決時，再談核四不商轉。而蔡英文順利當選總統後，李登輝始終不出惡言，就算是說出重話，也是希望蔡英文展現執政者領導魄力。

李登輝 蔡英文 馬英九 陳水扁 非核家園 兩國論 謝長廷

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