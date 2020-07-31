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特殊國與國 欲剪斷兩岸臍帶

聯合報 / 本報記者黃國樑
李登輝（右）成立兩國論研究小組，蔡英文（左）具關鍵角色。圖為二○一○年兩人參加反ECFA遊行。 圖／聯合報系資料照片
李登輝（右）成立兩國論研究小組，蔡英文（左）具關鍵角色。圖為二○一○年兩人參加反ECFA遊行。 圖／聯合報系資料照片

一九九九年七月九日，李登輝接受德國之聲的訪問，對於一個顯然帶著刺激用意的題目「對岸認為台灣是叛離的一省」，他的看法如何？李登輝彷彿逮著了機會，堅決地說出了所謂兩岸是「特殊國與國的關係」的宣告。

這一刻之前，兩岸剛於前一年因辜振甫訪上海、北京而走出寒冬，正溝通海協會長汪道涵來台；但這時，一切戛然而止。

李登輝之前所以會被國民黨的菁英懷疑他是台獨，與一九九四年他與日本作家司馬遼太郎的一席談話頗有關係，當時他即大談「身為台灣人的悲哀」，並認定國民政府是一個「外來政權」，啟動台灣人在自我身分認同上的懷疑與變遷。

「特殊國與國關係」被簡化為「兩國論」，因它完成切斷大陸法律、政治的關係，只承認歷史與文化上的薄弱牽連，主張兩岸應分道揚鑣互不干涉。這個主張與他九年之前主導推動成立的國統會，以及由國統會通過的「國統綱領」背道而馳。

「兩國論」推出後的震撼效果猶如一次規模七以上的地震，美國強力施壓，而中共軍艦戰機亦開始部署，李登輝雖在三個月後的國慶談話，隱晦回到「一中各表」立場，但他的政治信仰已徹底揭露。

民進黨一九九一年雖已通過追求建立台灣共和國的「台獨黨綱」，但李登輝急欲搶奪台獨教父地位，讓歷史最終決定將這頂台獨桂冠戴在他頭上，而不是起草台獨黨綱的林濁水，亦不是宣告「一邊一國」的陳水扁，更不是在李登輝黨政軍特底下，宣告為爭取台獨言論自由而自焚的鄭南榕。

李登輝以總統與執政黨主席的雙重身分，一步步著手於法律上讓台獨成為事實。包括：一九九一年解散萬年國會，結束中國「法統」；並於同年廢止「終止動員戡亂時期臨時條款」，以解決兩岸是一個國家內的內戰狀態的法律事實；修憲完成總統由人民普選產生的條文，並於一九九六年進行首次直選；以及一九九七年進行「凍省」，使得台灣失去作為中國之一「省」的依託。

李登輝提出「兩國論」時，另一個功敗垂成的政治工程即是制定「台灣基本法」，基本法實即一個建國制憲的舉動，若當年真的完成，兩岸恐已陷入戰火。李登輝作為台獨教父級人物，已是無庸置疑的歷史定論。

李登輝 兩國論 一中各表 修憲

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