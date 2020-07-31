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李登輝康乃爾之行 挑起美中台角力

聯合報 / 本報記者黃國樑
一九九五年李登輝（中）前往母校康乃爾大學訪問， 間接造成兩岸關係逆轉。 圖／聯合報系資料照片
一九九五年李登輝（中）前往母校康乃爾大學訪問， 間接造成兩岸關係逆轉。 圖／聯合報系資料照片

李登輝十二年總統任內，是美中台三方關係的一段角力過程。由於中國大陸當年整體實力仍處於低迴時期，李登輝可謂在角力過程中多數時間占盡上風，直到一九九八年美國前總統柯林頓訪問中國大陸。

李登輝推動包括廢除萬年國會、總統直選在內的民主進程，獲美讚揚，而對岸又因天安門事件，受西方嚴重排擠與制裁，這讓在台灣的中華民國外交，出現退出聯合國以後前所未有的高峰。

這段時期中華民國最重大的一次成功，是一九九一年經與美方多方交涉後，與大陸、香港共同以「完全會員」的身分加入亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）。當時，美方原始的規畫是，台灣以「非官方觀察員」（unofficial observer）身分加入。

一九九四年的五月四日李登輝首次出訪中美洲，須過境美國，李登輝第一次向美方提出過境夏威夷的要求。美方卻只准許李登輝專機在美軍機場降落加油，及在機場接待室休息，不能出機場過夜。李登輝對此非常生氣，拒絕下機，並在當時的美國在台協會理事主席白樂崎上機時，只穿著拖鞋睡衣見客，以示抗議。

這起事件造成美國國會議員猛烈批評，柯林頓政府著手檢討與台灣關係，於當年九月宣布新的提升對台關係方案清單。

一九九五年五月初，李登輝透過卡西迪公關公司遊說，促成眾議院以二百九十六票對○票，參議院以九十七票對一票，通過李登輝訪美決議，柯林頓不得不允許李訪美。李登輝回母校康乃爾發表「民之所欲」演說，間接造成兩岸關係逆轉，大陸推遲兩岸協商將近三年。

然而，在李登輝看似成功的時刻，柯林頓政府卻看到中國大陸躍升的經濟，籌劃與中國建立「建設性戰略夥伴關係」。一九九八年柯林頓訪中，在上海座談宣布「新三不」政策。

李登輝 柯林頓 美國在台協會

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