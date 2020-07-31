民主先生？黑金教父？李影響政壇7件事

李登輝走了。人們早就忘記那些年哪些事挑動了敏感神經，但愛與恨依舊為他沸騰。畢竟，李登輝的民主貢獻與爭議作為影響深遠，甚至到今天，只要稍稍提點一下，你仍會在政壇的每個角落，看見他的影子。

六度修憲 他終結「法統」

毫無疑問，憲政改革絕對是李登輝總統任內最重要事績。從1988年到2000年，12年總統任內他6度修憲，深化台灣民主進程，贏得「民主先生」美名。但抹去「台灣代表全中國大陸」的憲法基礎，被視為「終結」中華民國「法統」。而修憲過程伴隨的權力鬥爭與利益交換，則開啟「黑金政治」的質疑。

更重要的是，修憲也造就當今的「大總統制」。總統有責無權，行政院長角色尷尬；若是遇到能力好的閣揆，到底聽誰的話？問題一直懸念至今。

李登輝不只想「變法」，他更想制定「台灣基本法」為「建國」做準備。但那時李畢竟是國民黨主席，必須靠黨的力量來推動一切，因此只能「穿著衣服改衣服」。正因革命尚未成功，他直到去世前仍倡議憲改。

身為台聯黨精神領袖的李登輝（左），曾期勉台聯立委努力推動公投制憲。圖／聯合報系資料照片

有趣的是，他當總統時修憲成總統制，2014年在野時卻改挺內閣制。以如今社會氛圍來說，只要再修憲，就有機會修改敏感議題的相關憲法，諸如國號與領土；最後經全民公投複決，就等同制憲，進而以「台灣」之名而存在。許多人就猜，這才是李登輝的如意算盤。

萬年國會荒謬劇 他來喊卡

從6次憲改走向制憲，李登輝的第一步，即終止動員戡亂時期臨時條款，承認「中華民國統治台澎金馬」事實。而第一次修憲，也讓「萬年國代」走入歷史。

中華民國行憲後，1948年選出第一屆國民大會代表；隨後內戰失利退守台灣，再也無法更新「台澎金馬」以外的代表。為維護「法統」，「淪陷區」代表不再改選，一任數十年。這個奇怪現象，被施明德指為「萬年國代」；國大開會自肥、打架頻傳，也被譏「山中傳奇」；當年立委朱高正更是直接罵「老賊」。

野百合學運，學生代表要求解散國民大會。圖／聯合報系資料照片

1990年「野百合學運」爆發，學生要求解散國民大會，「我們怎能再容忍700個皇帝的壓榨？」李登輝趁勢修憲，先於1991年優退500多位國大代表、遴選新代表，同年通過「憲法增修條文」，讓台澎金馬民代選舉有了依據。隔年第2屆國代就職，萬年國會終結。

但國代形象不佳，與立委數度上演全武行，成就經典的「蟑螂與垃圾大戰」。沒想到隨後李登輝加入「戰局」，想藉國代自肥延任來延長總統任期。結果輿情譁然，「美國爸爸」也震怒，國大最終自我虛級化。

拿國民黨的奶水 餵民進黨

李登輝憲改第一砲驚天動地，終止動員戡亂時期，台灣民主大躍進。然而，解散萬年國代、領土退縮，中華民國「代表全中國」法統漸失，國民黨內壓力跟著升高。尤其李繼任總統之初，面臨國民黨內派系對抗，唯有引進「外來力量」，才有機會大幅更動國體。

李登輝（左）與陳水扁（右）2001年同台，兩人手牽手。圖／聯合報系資料照片

1993年他發表著名的「奶水論」，為發展政黨政治，國民黨要有胸襟，「給民進黨一些奶水，讓民進黨能長大」。1996年，李登輝深夜邀請當年民進黨主席許信良協商修憲事宜。

有人說李在「利用反對運動與民進黨」，但更多人認為他是「扶植民進黨、扼殺國民黨」。事實是，他總統任內，民進黨贏得政黨輪替。離開國民黨後，2004年他牽起陳水扁的手，助扁連任成功；到了2008年挺謝長廷，2012年再挺蔡英文。喝國民黨奶水的李登輝，最終把奶水給了民進黨，最後還化身綠營精神領袖。

2012大選決戰之夜，李登輝（右）擁抱民進黨總統候選人蔡英文（左）。圖／聯合報系資料照片

總統直選 國民黨分裂決鬥

對國民黨來說，「扶植」民進黨的李登輝簡直「叛徒」。對李而言，黨內「非主流派」則是擋在政治野心前的大石。1996年首次民選總統，分裂的雙方正式決戰。

早在李登輝1988年接任總統後，黨內就對他有雜音。當年蔣經國「駕崩」，許多人認為李不過剛好扶正。他既無兵權，也無黨機器相挺，他於是和黨秘書長李煥等人合作；再加上黨副秘書長宋楚瑜在國民黨中常會補上「臨門一腳」，李登輝最後成功代理黨主席。

李煥（右起）、李登輝、宋楚瑜三人當年對付非主流派時還是同志。圖／報系資料照

李登輝順水推舟，讓李煥擔任行政院長，卻以「大內高手」宋楚瑜頂替李煥的黨秘書長職位。李煥看似高升，實則失去黨機器話語權；結果1990年總統選舉時遭「背叛」，副總統夢碎。李登輝隨後找郝柏村組閣，既防李煥反彈，也削去郝的軍權、消除政變疑慮。完全掌握國民黨後，李隨即推動1996年總統直選。

二月政爭失利的非主流派，隨後出走並成立新黨；非主流派又在1996年大選時推舉林洋港與郝柏村參選總統，挑戰李登輝與連戰。首次總統直選，簡直就是一部國民黨恩怨情仇錄！

首次總統大選政見發表會，4位候選人同台。左起3人李登輝、林洋港與陳履安都出自國民黨。圖／聯合報系資料照片

此時李登輝也遭遇另一股強大的壓力：來自對岸的飛彈。1996年3月8日起，大陸在台灣周邊進行連串導彈試射，試圖影響我首次總統直選。但李最終還是順利當選總統。

1996年5月19日年李登輝宣誓就任中華民國第九任總統。圖／聯合報系資料照片

凍省配套不足 拖垮行政效率

挺過中共威嚇、擊潰新黨，李登輝隨後一個轉身，竟然「處理」起自己人！原來，當年情同父子的省長宋楚瑜「霸氣外露」，嚴重威脅李的政治布局，「如果省一直放著，台灣永遠都是中國大陸的台灣省」。

李登輝1996年選連戰搭檔拚大選，等於表明想讓連戰接班。論資歷與歷練，連戰在宋楚瑜之前，然而宋1994年當選省長後，民意支持度高居不下；但相對的，宋鋒芒畢露，與連戰相比就顯得權謀而難駕馭，不利李登輝發揮影響力。於是，李暗中謀畫「凍省」。

1996年首次總統直選，李登輝選擇連戰當搭檔 。圖／聯合報系資料照片

1996年12月「凍省」時，一般人恐怕很難想像宋楚瑜多麼憤憤不平。宋說，當初李登輝親口說「不搞（凍省）了」，結果10天後凍省案竟拍板過關！直到國發會做出「凍省」共識，宋楚瑜才發現，「敵營的人比我宋楚瑜都先知道。」幾天後，宋請辭省長。1998年，他帶著李登輝給他的「諸法皆空，自由自在」8字，落寞赴美。

台灣省目前已虛級、中空化。但配套不足，中央、地方權責不清，造成行政效率低落。當年喊出可省千億元，如今各地債台高築，294公頃的中興新村也漸荒廢。

內政部前部長李鴻源是省府時期水利處長，回顧凍省史，結論是「幹掉一個葉爾欽，多了廿幾個葉爾欽」。他說，升格後六都諸侯坐大，「他們直通總統府」；各地諸侯要錢，中央不敢不給，品質也沒人敢要，結果「錢沒少花，水沒少淹，也沒人敢檢討」。

前總統李登輝（右）與親民黨主席宋楚瑜（左），曾經情同父子，也曾經反目成仇，兩人政壇交手數十年，證明「政治沒有永遠的敵人」。圖／聯合報系資料照片

兩國論像摩西 把海峽愈分愈開

其實，李登輝當總統的前期，兩岸並未搞到如此劍拔弩張。早期雙方一度「暗通款曲」，就像言承旭與林志玲「破鏡重圓」般的節奏。比如1992年他派辦公室主任蘇志誠與大陸接觸，促成首次辜汪會談。也因兩岸密使，李與當時對岸領導人江澤民有了互動管道。

但善變的李登輝，還是選擇當起「摩西」，把台灣海峽愈分愈開。過程機關算盡，拿他自己的話說，即是「大家都被李登輝騙了！」

當年李登輝的台獨傾向惹議，引來千人手拿國旗走上街頭，高喊「李登輝下台」。圖／聯合報系資料照片

1994年李登輝與日本作家司馬遼太郎的對話，大談「身為台灣人的悲哀」；李認為國民政府是「外來政權」，造成人民自我認同的困擾，此言一出惹來台獨質疑。1997年他推行「戒急用忍」，縮減西進投資，台商喪失布局先機，引發批評。到了1999年，總統任期的最後一年，李接受德國之聲訪問時終於卸下偽裝，說兩岸是「特殊國與國的關係」，甚至企圖藉民進黨之力，將兩國論入憲。

「特殊國與國的關係」被簡化為「兩國論」，因它完全切斷與大陸法律、政治的關係，只承認歷史文化的薄弱牽連。在這一刻之前，兩岸才因辜振甫訪北京而走出寒冬，海協會長汪道涵正準備來台；在此之後，一切戛然而止。這個兩岸大地震，也引來美方強力施壓，中共軍艦戰機向前部署。

李登輝曾侃侃而談戒急用忍政策始末，與他反對現階段晶圓廠投資大陸的理由。圖／聯合報系資料照片

3個月後，李登輝的國慶談話隱晦地回到「一中各表」，但他的政治信仰徹底曝光。所幸，一切還不到「台灣基本法」；基本法即建國制憲，當年李若是踩上這一步，兩岸恐怕已開戰。

民進黨1991年就通過「台獨黨綱」，但歷史最終還是將「台獨桂冠」戴在李登輝頭上，不是起草台獨黨綱的林濁水，亦不是宣告「一邊一國」的陳水扁，更不是在李登輝黨政軍底下，宣告為爭取台獨言論自由而自焚的鄭南榕。

李登輝成立兩國論研究小組，蔡英文具關鍵角色。圖／聯合報系資料照片

政商交好 黑金政治陰影相隨

李登輝的兩國論，是看得見的地動山搖；而他總統任內各種黑金掛鉤指控不斷，最後留下的爛攤子，則暗地裡腐蝕了國本。

黑金政治不能全怪李登輝一人。宋楚瑜就說「黑金產生很多問題，但不是從李登輝執政開始。」然而，黨產增加最快的時候正是李登輝黨主席任內，他利用黨國資源大搞金權政治。

為保有政權、逼走政治理念不同的黨內精英，李登輝極力拉攏財團、地方派系，甚至是一些具有黑道背景的人參選公職，讓大批金牛、黑道，順利進入各級民意機關。不少擁有黑道背景的人士為了不受拘捕，於是利用在地方的強大財力當選「漂白」。李登輝為自己「護航」，結果造成政治混亂；國民黨也失去民心，最後在2000年大選丟失政權。

台北地檢署當年對興票案傳喚李登輝出庭協助調查。圖／聯合報系資料照片

而卸任後10年，李登輝因涉國安密帳案被起訴，並展開多年訴訟。最後雖無罪定讞，但同案被告、他的「大掌櫃」劉泰英卻被認定中飽私囊遭判刑，這使得外界始終質疑李登輝。

國安密帳案一度為李登輝晚年生活帶來困擾，歷經3年纏訟終獲判無罪，只是外界質疑歸質疑，法院判決終歸法院判決。李登輝在人民心中的政治「清白」究竟如何，只怕仍無法隨著他的逝去蓋棺論定。而李登輝主政時期的黑金政治陰影仍在，對許多人而言他是「民主先生」，但「黑金教父」之名恐也揮之不去。