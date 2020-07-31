李登輝提攜後輩 培育台灣首位女總統
今年1月14日，順利連任的蔡英文總統，提早一天去向前總統李登輝祝賀98歲大壽，她也向李報告，這次以817萬高票成功連任。李可謂蔡的「精神父親」，蔡感謝昔日李對她的提攜之情。事實上，蔡總統的從政之路，也確實是源自李登輝的提拔。
蔡的政治經歷和之後的政治歷練，可以說是在李登輝執政時代培養的。1984年蔡英文28歲，倫敦政經學院畢業，她聽從父親的話回到台灣，在政大教書、當法律學者，後來她在經濟部擔任顧問長達十多年，累積技術官僚的經驗，都與李登輝的知遇有關。
1998年辜汪會晤，蔡以辜振甫英文秘書的身分隨行，面對大陣仗的國際媒體，擔任英文發言人的她條理分明、說理清晰的發言表現，深獲當時總統李登輝讚賞。不久之後李邀請蔡，擔任無給職的國安會諮詢委員。
1999年德國之聲專訪李登輝，問及兩岸的關係，李回答：「中華民國從1912年建立以來，一直都是主權獨立的國家，又在1991年的修憲後，兩岸關係定位在『特殊的國與國關係』，所以並沒有再宣布台灣獨立的必要。」
李的說法被稱之為「兩國論」，當年引發中國大陸強烈的不滿，兩岸關係為此掀起波瀾，美國方面對此說法也甚表關切，而這幕後的手筆，各界指向是出自蔡英文。
民進黨在2000年因陳水扁當選總統，首次取得執政權，蔡被延攬擔任陸委會主委，陳水扁刻意將涉外事務交給前朝人馬，一般的理解就是陳接受李登輝的託付，而蔡從此仕途一帆風順，得以由不分區立委一路做到行政院副院長。最後隨著政黨再次輪替，成為中華民國首任女總統。
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