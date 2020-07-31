策略轉彎 亞太營運中心落空

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導

亞太營運中心（Asia-Pacific Regional Operations Center）是前總統李登輝於1990年代推動的重大經濟政策，以發展台灣成為亞太地區的經濟樞紐為目標。所謂的「營運中心」，包括製造中心、海運轉運中心、航空轉運中心、金融中心、電信中心和媒體中心等六項專業中心。

據指出，亞太營運中心概念最早是由日本經濟學家大前研一在1993年間提出，時任經濟部長蕭萬長採納了這個想法，並將「推動台灣成為亞太營運中心」做為接下來幾年李登輝政府的經濟政策主軸與口號。

原本政策上制定推動的時程分為三階段，第一階段為1995至1997年，第二階段為1997至2000年，第三階段則從2000年開始。三階段的目標分別是改善台灣經濟體質、調整經濟結構，並在2000年成為亞太營運中心後繼續鞏固這個地位。

為了達成亞太營運中心的目標，經濟部、交通部、財政部等各部會，都分別研擬多項規劃、執行策略，其中交通部就大力開放電信業務，如呼叫器、大哥大、衛星行動電話、固定網路等，在海空運方面也由運研所擬定各機場和各港口的功能和定位，並提出如何強化海空港的軟硬體設施，和爭取各國來台進行人流與貨物轉運的措施。

不過，1996年8月14日，李登輝在國民大會答覆國大代表國是建言時指出，「以中國大陸為腹地建設亞太營運中心的論調必須加以檢討」。同年9月14日，李登輝提出「戒急用忍」主張，之後並明確界定：「高科技、5,000萬美元以上、基礎建設」三種投資應對大陸「戒急用忍」。

「戒急用忍」政策的提出，阻絕了台商大舉赴陸投資、布局的道路，也打消了外商以台灣為生產、研發基地，做為前進大陸市場跳板的計畫。另一方面，大陸本身積極發展經濟和提升科技實力，不斷擴建設深水港、大機場，其與亞洲各知名國際機場、港口爭鋒的態勢不言可喻，也讓我推動亞太營運中心增添極大的困難。

李登輝

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