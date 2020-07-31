李登輝戒急用忍 改變兩岸經貿互動

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導
前總統李登輝昨日辭世，享耆壽98歲。（本報系資料庫）
前總統李登輝昨日辭世，享耆壽98歲。（本報系資料庫）

前總統李登輝昨（30）日辭世，在他主政台灣12年期間，推動台灣成為亞太營運中心、發展南向政策，卻因宣布兩岸經貿「戒急用忍」政策，以致亞太營運中心落空，南向政策也因中國大陸磁吸效應而失去著力點。

他在國家定位與經濟發展上影響台灣甚鉅，1995年6月訪美時，在母校康乃爾大學以《民之所欲常在我心》為題公開演說，首次提出「中華民國在台灣」的國家定位。在台灣經濟發展上，李登輝1996年9月14日首度提出「因應當前兩岸關係必須秉持戒急用忍的大原則」，此後，李登輝兩岸經貿政策即被稱之為「戒急用忍」。

在當時兩岸往來愈趨熱絡時空背景下，「戒急用忍」政策震撼台灣政商界。經濟部隨即頒訂《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》修正辦法，明定「高科技、單一個案投資逾5,000萬美元、及基礎建設」三種投資禁止登陸，目標是要避免台灣喪失優勢、過度依賴中國大陸。

兩岸知名學者、也是李登輝兩岸經貿幕僚張榮豐表示，戒急用忍與大陸開始執行社會主義市場經濟，引進市場機制有關，當時全世界都看到中國大陸崛起。

張榮豐並說，在宣布戒急用忍之前，幕僚進入大陸做經濟調查及實務了解，事實上戒急用忍政策是有分級的，像是台塑海滄計畫屬於基礎建設列為禁止類，若是針對中國大陸內需市場，因當時大陸市場尚未成熟，所以採專案審查；至於要去利用大陸廉價勞工的代工業，投資金額在5,000萬美元以下並未限制。

李登輝戒急用忍，代表著兩岸經貿往來大轉彎，原本如火如荼推動亞太營運中心戛然而止，更令工商界跳腳，也遭致主張自由開放經濟學者的批評。

當時陸委會引述經濟部統計指出，截至1998年底，台商赴大陸投資件數已逾2萬件，總金額為132億美元，占我對外投資總額的比例約四成，位居大陸外資第三位。在兩岸貿易方面，1998年兩岸貿易總額估計達240億美元，占我對外貿易總額比重約11%，占總出口比重近18%，這些數據顯示我對外經貿十分集中於大陸市場，必須要分散風險。

「戒急用忍具有前瞻性，看到大陸崛起，對台灣中小企業誘惑力、吸引力，因此試圖要以人為方式去踩煞車、降低對中國大陸依賴，但是從結論來看，戒急用忍是失敗，並未改變市場西進的力量。」中經院WTO及RTA中心副執行長李淳評論。他表示，1990年代可說是台灣經濟黃金時期，李登輝企圖在台灣經濟成就基礎上，以政策引導投資方向，但大陸自改革開放後，經濟迅速崛起，而且台灣產業以代工為主，到那裡投資都是由下單歐美廠商決定，美商叫你去大陸投資，台商不可能不去。

前陸委會副主委、政大經濟系教授林祖嘉表示，李前總統祭出戒急用忍前，兩岸關係已有大幅度成長，台商已有很多赴對岸投資，我對大陸出口成長也很快，此時兩岸若能展開協商，對台灣非常有利，很可惜，因戒急用忍而停下來。

林祖嘉表示，李登輝執政的1988年至2000年，台灣經濟成長率在8%至6%之間，表現很不錯，1997年爆發亞洲金融風暴，南韓、香港、東南亞國家都受創甚深，但1998年台灣經濟成長率還有4%，安然度過亞洲金融風暴，主要是台灣對大陸出口順暢，維持台灣經濟榮景。

「不管是戒急用忍，或是南向政策，都是分散風險的觀念，」張榮豐總結。對照今日時空環境，當時政府亟需要主導分散風險，現在分散風險力量很明顯發自民間、來自市場力量。

李登輝

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