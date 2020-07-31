耕耘東協 李登輝率先開啟南向大門

為降低台灣對大陸投資並推動經貿外交，前總統李登輝在1990年代亦啟動南向政策，經濟部在1994年擬定「加強對東南亞地區經貿工作綱領」報行政院核定，南向先期國家鎖定菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、越南等。

當時任經濟部政務次長、之後接任經濟部長的江丙坤，可說是李登輝南向政策急先鋒。江丙坤生前曾受訪表示，1987年台灣經濟因為新台幣升值、泡沫經濟等因素生產條件丕變，產業結構也隨之轉變，包括水平和垂直兩方面變化，垂直方面可看到產業由勞力密集轉為資本密集，水平方面則是企業到海外發展，尤其是大陸更吸引台商，但東南亞國家有龐大商機和潛力，值得台商爭取。

為推動南向，江丙坤幾乎年年率團訪問東南亞，在經濟部支持下，選定在菲律賓蘇比克灣設立加工出口區，中華開發在蘇比克灣投資我國第一個海外工業區，第一期100公頃土地搶購一空，形成投資蘇比克灣熱潮。

我與越南關係亦有重大突破，早期赴越南投資的慶豐集團董事長黃世惠、養雞大王黃崑虎等，在越南投資計畫非常成功，我國成為越南第一大外資，台商在越南有舉足輕重之影響力。

1997年爆發亞洲金融危機，東南亞國家接連受創，當時任經建會主委江丙坤以協助台商和援助東南亞國家為名，率團訪問東南亞，當時辜濂松、高清愿、及央行副總裁梁成金也隨行，返國後擬定「加強推動東南亞經貿合作行動方案」，政府擬提供我在東南亞銀行專供台商融資，並輔導成立百億元東南亞投資公司，專投資東南亞。此舉可說是李登輝時代二次南向，江丙坤則稱為「重啟南向」。

不過，印尼在1998年爆發排華事件，台商紛紛撤資，再加上中國大陸強大磁吸效應，南向政策漸漸失去著力點。

歷史的弔詭是，隨著東協自由貿易區形成，由美國總統川普主導的美中貿易戰爆發，當年赴東南亞投資台商意外成為贏家，南向再度鹹魚翻生。