誰是約書亞？李登輝與連宋扁馬蔡的恩怨情仇

聖經出埃及記3.8─「我下來是要救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好、寬闊、流奶與蜜之地。」

1994年3月，前總統李登輝與日本作家司馬遼太郎對談，提及聖經出埃及記，他說，「是的，已經出發了！摩西以及人民今後都有得拚的。總而言之，已經出發了。對！一想到犧牲許多台灣人的二二八事件，出埃及記就是一個結論。」這次與司馬遼太郎的對談中，李還提出了「生為台灣人的悲哀」、國民黨也是外來政權的說法，他說，「即使是國民黨，也是外來政權！只是為了統治台灣人而來的黨！」李的「摩西說」自此就流傳於政壇，而誰會是他的傳人「約書亞」，也就常被媒體當做話題。

1995年9月1日，國民黨臨時中常會確定由李登輝總統（前左）、行政院長連戰（前中）為第九任正、副總統候選人，會後兩人在會場外接受支持民眾的致意。圖／聯合報系資料照片

李登輝與連戰 接班敗選成陌路

2000年318總統大選連戰敗選，李登輝辭黨主席，事後李爆料─他約談連戰，問是否該辭黨主席，結果沒想到連不但回應「應該辭」，還說「越快越好」。

李連早年私交深厚 亦師亦友

李登輝與連戰早年私交深厚，連戰取得芝加哥大學政治學博士學位後，返台在台大任教，與時任台大農經系教授的李登輝交往甚密，兩人關係情同父子、亦師亦友。

連戰後轉往政壇，仕途一向順遂，李登輝掌權後，連戰曾先後擔任交通部長、外交部長、台灣省主席等職，1996年連戰更是被李選中，搭檔參選首屆民選總統。

2000年3月總統大選造勢會上，李登輝總統熱烈擁抱連戰，來表達他挺連戰的決心。圖／聯合報系資料照片

李連關係生變是在2000年總統大選，在這次選戰過程中，李雖然一直公開表示支持連戰，但部分人士卻認為李暗助民進黨候選人陳水扁。也一度傳出連戰認為李登輝未能及時澄清「棄連保扁」的傳言，是他失敗的主因。

2000年3月31日，國民黨主席李登輝（右二）辭職為敗選負責，由副主席連戰（左一）接任代主席，一名女黨工向李登輝獻花擁抱歡送。圖／聯合報系資料照片

2000年總統大選失利 政壇傳連向李「逼宮」

敗選後國民黨掀起反李風潮，李本想當年九月再辭黨主席，但3月21日與連戰晤談後，讓他改變了心意，在24日辭去黨主席一職。事後政壇傳出連戰「逼宮」的說法。

2001年出版的「李登輝的執政告白」一書透露，李對連戰要他辭黨主席，且「越快越好」，感到「相當心寒」。但連戰否認，他說：「沒講過這種話，何來逼宮？」連戰妻子連方瑀也曾投書媒體，重提當年恩怨，質疑有人不顧大局「突然變臉」，但「戰哥始終如一」。

2003年11月2日，國民黨主席連戰回應李登輝「逃命」說，表示李說這番話是「五四三」，是為阿扁做「打手」。圖／聯合報系資料照片

2001年國民黨撤銷李登輝黨籍 李連決裂

壓垮李連關係的最後稻草，是2001年國民黨撤銷李登輝黨籍。李辭黨主席後，台灣團結聯盟成立，李與國民黨漸行漸遠，國民黨內出現開除李的聲浪。終於在9月21日，連戰決定開鍘。

1994年省長民選，李登輝（右）幫宋楚瑜抬轎。 圖／聯合報系資料照片

李登輝與宋楚瑜 情同父子到反目成仇

根據媒體報導，1997年時任省長的宋楚瑜講到與李登輝的關係─「總統說他全世界最愛兩個人，一個是他孫女，一個就是我，所以總統說他很愛我。」

李宋建立起革命感情， 應該是由1988年開始。

那年1月13日前總統蔣經國去世，國民黨高層關於由誰繼任黨主席產生嚴重分歧。1月27日，國民黨召開中常會，宋楚瑜突然起身說：「推舉李登輝同志代理主席是全體中常委都有的共識，今天原本應提出討論、通過的，現在卻又不提了，有損國民黨的形象」，「且愈晚提，對黨、對國傷害一天大過一天」，說完後，宋拂袖而去。最後中常會通過由李登輝代理黨主席，確保了李在黨內的地位。

1994年7月8日國民黨主席李登輝在國民黨台灣省第十五次全省代表大會開幕典禮結束，和代表合照後，轉身摟著省主席宋楚瑜的腰，一起和黨代表握手。不少代表私下表示，「我們應該支持誰很清楚了」。 圖／聯合報系資料照片

李攬腰力挺 宋當選台灣省長

與李的結盟，從此宋的仕途一路順遂。1994年，宋在李登輝攬腰力拱下，當選第一屆、卻也是末代的民選台灣省長，宋拿到472萬張選票，可說是達到了政治生涯的巔峰，但卻也埋下與李決裂的因子。

宋在省長任內累積了高人氣，或許是功高震主，李在1996年著手「凍省」，引發宋「請辭待命」等一連串政治效應。原先「情同父子」的李宋，關係也開始出現嚴重裂痕。1999年李暗諷宋是「提籃假燒金」，宋反擊李是「頭殼壞掉」。2000年總統大選，國民黨「連宋配」破局後，宋楚瑜正式和李登輝撕破臉，決定自行脫黨參選，因此遭國民黨開除黨籍。

1999年爆發興票案，宋楚瑜（前右）開記者會說明。圖／聯合報系資料照片

宋脫黨參選總統 選前驚爆興票案

1999年底爆發的「興票案」，造成宋在隔年三月的總統大選以31萬票飲恨，錯失坐上大位的機會。宋隨即在同年的3月31日成立親民黨。

李宋密會 一笑泯恩仇

李宋從情同父子到反目成仇，反映了政治的殘酷現實，但兩人的關係在2009年6月21日的「李宋密會」有了戲劇性轉折，當天親民黨主席宋楚瑜前往翠山莊拜會李登輝談了兩個多小時。這次李宋密會對兩人廿餘年來的糾葛頗有「一笑泯恩仇」的味道，更印證了「政壇沒有永遠的敵人」這項鐵律。

2000年5月20日，陳水扁（右）就任總統，李登輝到場祝賀，高興地向民眾揮手。圖／聯合報系資料照片

李登輝與陳水扁 「台灣之子」的背叛

2005年5月，時任總統的陳水扁重砲反擊李登輝─「我像兒子一樣尊重李登輝，但是他不要認為，我像他兒子一樣，就真把我當成他兒子」，就算是「父親要管兒子，也沒那麼簡單」，「不是說我不給他管，而是希望他說話應有分寸」。

1994年，總統李登輝（左）在總統府約見台北市長陳水扁（右）。圖／聯合報系資料照片

李接見扁 引發「出埃及記」話題

李扁關係的建立，可以從1998年說起。那一年的12月24日，李在總統府接見在台北市長選舉敗選的陳水扁，席間李鼓勵扁去閱讀作家胡忠信所寫關於「出埃及記」的一篇文章（該文中將李總統比為摩西，將陳水扁喻為接替摩西完成渡過約旦河歷史任務的約書亞）。扁沒多久還回應，「誰能帶領大家渡過所謂的約旦河，當然不是摩西，可能是約書亞，同時，約書亞是延續摩西的路線，而不是超越他。」

2003年，前總統李登輝（右）發起台灣正名運動，與時任總統的陳水扁牽手出席世界台灣人基督徒大會。圖／聯合報系資料照片

扁當選總統 李扁情同父子

2000年扁當選總統，完成第一次政黨輪替， 李扁關係進入蜜月期。值得一提的是， 據說扁剛當選總統後登門拜會李，當扁得知自己與李去世的兒子李憲文同年，主動向李的妻子曾文惠說：「你們可以把我當作自己的兒子。」這句話讓李登輝夫婦相當感動。

2005年2月24日的「扁宋會」，陳水扁總統送宋主席「真誠」墨寶。 圖／聯合報系資料照片

扁宋會 李譏扁「 抓鬼的，反被鬼抓」

2005年的扁宋會達成十共識， 引發獨派大反彈，質疑「向統派投降，向一中屈服」，而李也諷扁「 抓鬼的，反被鬼抓」，李的女兒李安妮甚至講出「老人家叫你們相親、喝咖啡，可沒叫你們上床。」

扁隱忍一段時間後大爆發，他接受電視專訪轟李，一位有資望的前總統，常常批評現任總統，「教我情何以堪」，要李「說話應有分寸」。扁還質疑，李做十二年總不做憲改，現在要他來做；強調正名制憲在他任內做不到。李扁關係在扁宋會後降到冰點。

2005年，時任總統的陳水扁在電視專訪中，批評前總統李登輝。圖／翻攝自三立新聞

扁爆弊案 當庭告發李登輝洗錢

2008年5月扁卸任後驚爆海角七億洗錢案，8月14日，扁公開承認「做了法律所不許可的事」，而他也把李拖下水，多次在公開場合明示或暗指「前總統也匯了十幾億到國外，特偵組為什麼沒有辦？」同年9月5日，扁以葉盛茂洩密案證人身分到台北地檢署出庭，當庭向檢察官告發李登輝洗錢。

李扁決裂 李：有這種歹子我就糟了

扁弊案纏身，卻緊咬李登輝不放，讓李氣炸。「台灣之子」告發「台灣之父」，李扁關係至此完全決裂。李提到扁時，還說「有這種歹子我就糟了！」

1998年台北市長選舉，時任黨主席的李登輝（右）舉起國民黨候選人馬英九的手，高喊「新台灣人」。圖／聯合報系資料照片

李登輝與馬英九 誰是新台灣人？

1998年12月馬英九競選台北市長「牽成之夜」─李登輝舉起馬的手問，你是「哪裡人」？馬以台語回答：「報告李總統，我是喝台灣水、吃台灣米的新台灣人、艋舺出生真正台北人。」

李助選拉起馬的手 喊出「新台灣人」

李登輝對馬英九一向沒什麼好感，但1998年的台北市長選戰，李登輝還是幫馬站台了。那一晚，他拉起馬英九的手，高喊「新台灣人」，助馬化解了省籍劣勢，進而擊敗陳水扁順利當選市長。有人說，李登輝這一舉，對選戰發揮了關鍵作用。

2000年3月19日，民眾聚集在中國國民黨中央委員會前，要求李登輝下台，時任台北市長的馬英九（右）出面疏導民眾情緒。圖／聯合報系資料照片

馬夜赴官邸「逼宮」惹得李怒到極點

李馬關係生變，起因於在2000年的「逼宮事件」。那一年，連蕭配在總統大選中，敗給陳呂配，國民黨一夕之間失去政權，3月18日開完票後，不滿的群眾即開始包圍國民黨中央黨部，並轉要求黨主席李登輝為敗選下台負責。

馬英九在19日晚間約九時四十分趕到現場安撫群眾，承諾「支持各位的主張並促成」，會向李登輝轉達訴求，但民眾鼓譟不已，馬英九還被雞蛋擊中頸部。馬於是在夜間十時四十五分左右，從現場轉赴總統官邸晉見李登輝轉達民眾訴求，十一時五十八分回到現場。馬英九並未見到李登輝，而是吃了閉門羹，他到官邸時，侍衛長跟他說，李登輝「有點小感冒」已在晚上十時三十分入睡了。

2004年5月17日，回應前總統李登輝批他是軟腳蝦，台北市長馬英九（左）參加路跑賽，特別做了跳躍式暖身運動，還戲說自己不是「軟腳蝦」，是「勇腳馬」。圖／聯合報系資料照片

馬英九直闖官邸「逼宮」，當然惹得李登輝非常不高興，據一位後來與李登輝談及此事的國民黨高層轉述，李登輝當晚簡直怒到了極點，李登輝說他叫待衛長告訴馬英九他已經睡了，「但我才沒有睡，我們全家都在看電視，我才不見那隻狗（九）！」

2012年1月13日，總統大選前最後一夜，民進黨在新北市板橋區舉行造勢晚會，前總統李登輝（右）到場幫民進黨總統候選人蔡英文（左）加油打氣，最後還給她一個愛的抱抱。圖／聯合報系資料照片

李登輝與蔡英文 兩國論的繼承人？

2011年3月民進黨主席蔡英文拋出「二○二五非核家園計畫」─李登輝質疑「非核要怎麼非？能源是台灣最大問題，應研究其他發電方式，不是隨便說說！」

兩國論推手 李對蔡有知遇之恩

蔡英文學者從政，行事作風低調內斂，深獲李登輝賞識。

1999年7月9日，李接受德國之聲訪問，提出兩岸是「特殊國與國的關係」的宣告，此說一出，為才舉行不久的辜汪會談投下震撼彈，兩岸關係陷入緊張 。而「特殊國與國的關係」（簡稱兩國論）的背後，正是由當時擔任國安諮詢委員的蔡負責操刀。

2010年6月26日，反ECFA大遊行，「反一中大隊」由民進黨主席蔡英文（左）領隊，李登輝前總統（中）等參與。圖／聯合報系資料照片

儘管如此，蔡從此就被視為是李的「兩國論」路線的繼承者，而李對蔡的知遇之恩，兩人關係也被形容是「政治父女」。

2012年1月13日，民進黨選前之夜熱鬧滾滾，前總統李登輝（右三）到場為民進黨正、副總統候選人蔡英文（中）與蘇嘉全（右二）站台，民進黨大老也全員出席輔選，聲勢非常浩大。圖／聯合報系資料照片

李抱病挺蔡 台下支持者哭成一片

雖然對蔡的「非核家園」不以為然，在2012年1月13日的總統大選選前決戰之夜，李在剛動完大腸癌手術的情況下，還是抱病現身挺蔡，喊出「我李登輝這輩子，今天是最後一次向大家拜託。」讓台下支持者哭成一片。雖然選舉結果，蔡還是敗給尋求連任的馬英九，不過李仍勉蔡「四年後再來」。

2016年蔡捲土重來，當選中華民國第一位女總統。競選期間，蔡否認有「九二共識」，提出「維持現狀」的主張。

2016年8月26日，前總統李登輝（中）與蔡英文總統（前）出席「人民直選總統暨臺灣民主發展二十周年」研討會，兩人一同揮手向與會者致意。圖／聯合報系資料照片

李重砲批蔡 「沒有決斷力與勇氣」

李對蔡的執政，一向鼓勵有加，肯定多過批評。但蔡的施政並不順利，推動年金改革、一例一休等政策引發不小反彈，而蔡的民調也一路下滑。

李或許是急了，2016年11月17日日本「產經新聞」刊出李登輝專訪，文中李重批蔡施政「沒有決斷力與勇氣」，同時質疑「維持現狀」主張背離民意，他並預測蔡英文的支持度還會繼續下探。不過，事後李也澄清，沒說蔡總統做得不好，只是提醒蔡要有一點決斷力、勇氣，找出問題來解決，「叫她卡打拚一點。」