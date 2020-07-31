誰是約書亞？李登輝與連宋扁馬蔡的恩怨情仇
聖經出埃及記3.8─「我下來是要救他們脫離埃及人的手，領他們出了那地，到美好、寬闊、流奶與蜜之地。」
1994年3月，前總統李登輝與日本作家司馬遼太郎對談，提及聖經出埃及記，他說，「是的，已經出發了！摩西以及人民今後都有得拚的。總而言之，已經出發了。對！一想到犧牲許多台灣人的二二八事件，出埃及記就是一個結論。」這次與司馬遼太郎的對談中，李還提出了「生為台灣人的悲哀」、國民黨也是外來政權的說法，他說，「即使是國民黨，也是外來政權！只是為了統治台灣人而來的黨！」李的「摩西說」自此就流傳於政壇，而誰會是他的傳人「約書亞」，也就常被媒體當做話題。
李登輝與連戰 接班敗選成陌路
2000年318總統大選連戰敗選，李登輝辭黨主席，事後李爆料─他約談連戰，問是否該辭黨主席，結果沒想到連不但回應「應該辭」，還說「越快越好」。
李連早年私交深厚 亦師亦友
李登輝與連戰早年私交深厚，連戰取得芝加哥大學政治學博士學位後，返台在台大任教，與時任台大農經系教授的李登輝交往甚密，兩人關係情同父子、亦師亦友。
連戰後轉往政壇，仕途一向順遂，李登輝掌權後，連戰曾先後擔任交通部長、外交部長、台灣省主席等職，1996年連戰更是被李選中，搭檔參選首屆民選總統。
李連關係生變是在2000年總統大選，在這次選戰過程中，李雖然一直公開表示支持連戰，但部分人士卻認為李暗助民進黨候選人陳水扁。也一度傳出連戰認為李登輝未能及時澄清「棄連保扁」的傳言，是他失敗的主因。
2000年總統大選失利 政壇傳連向李「逼宮」
敗選後國民黨掀起反李風潮，李本想當年九月再辭黨主席，但3月21日與連戰晤談後，讓他改變了心意，在24日辭去黨主席一職。事後政壇傳出連戰「逼宮」的說法。
2001年出版的「李登輝的執政告白」一書透露，李對連戰要他辭黨主席，且「越快越好」，感到「相當心寒」。但連戰否認，他說：「沒講過這種話，何來逼宮？」連戰妻子連方瑀也曾投書媒體，重提當年恩怨，質疑有人不顧大局「突然變臉」，但「戰哥始終如一」。
2001年國民黨撤銷李登輝黨籍 李連決裂
壓垮李連關係的最後稻草，是2001年國民黨撤銷李登輝黨籍。李辭黨主席後，台灣團結聯盟成立，李與國民黨漸行漸遠，國民黨內出現開除李的聲浪。終於在9月21日，連戰決定開鍘。
李登輝與宋楚瑜 情同父子到反目成仇
根據媒體報導，1997年時任省長的宋楚瑜講到與李登輝的關係─「總統說他全世界最愛兩個人，一個是他孫女，一個就是我，所以總統說他很愛我。」
李宋建立起革命感情， 應該是由1988年開始。
那年1月13日前總統蔣經國去世，國民黨高層關於由誰繼任黨主席產生嚴重分歧。1月27日，國民黨召開中常會，宋楚瑜突然起身說：「推舉李登輝同志代理主席是全體中常委都有的共識，今天原本應提出討論、通過的，現在卻又不提了，有損國民黨的形象」，「且愈晚提，對黨、對國傷害一天大過一天」，說完後，宋拂袖而去。最後中常會通過由李登輝代理黨主席，確保了李在黨內的地位。
李攬腰力挺 宋當選台灣省長
與李的結盟，從此宋的仕途一路順遂。1994年，宋在李登輝攬腰力拱下，當選第一屆、卻也是末代的民選台灣省長，宋拿到472萬張選票，可說是達到了政治生涯的巔峰，但卻也埋下與李決裂的因子。
宋在省長任內累積了高人氣，或許是功高震主，李在1996年著手「凍省」，引發宋「請辭待命」等一連串政治效應。原先「情同父子」的李宋，關係也開始出現嚴重裂痕。1999年李暗諷宋是「提籃假燒金」，宋反擊李是「頭殼壞掉」。2000年總統大選，國民黨「連宋配」破局後，宋楚瑜正式和李登輝撕破臉，決定自行脫黨參選，因此遭國民黨開除黨籍。
宋脫黨參選總統 選前驚爆興票案
1999年底爆發的「興票案」，造成宋在隔年三月的總統大選以31萬票飲恨，錯失坐上大位的機會。宋隨即在同年的3月31日成立親民黨。
李宋密會 一笑泯恩仇
李宋從情同父子到反目成仇，反映了政治的殘酷現實，但兩人的關係在2009年6月21日的「李宋密會」有了戲劇性轉折，當天親民黨主席宋楚瑜前往翠山莊拜會李登輝談了兩個多小時。這次李宋密會對兩人廿餘年來的糾葛頗有「一笑泯恩仇」的味道，更印證了「政壇沒有永遠的敵人」這項鐵律。
李登輝與陳水扁 「台灣之子」的背叛
2005年5月，時任總統的陳水扁重砲反擊李登輝─「我像兒子一樣尊重李登輝，但是他不要認為，我像他兒子一樣，就真把我當成他兒子」，就算是「父親要管兒子，也沒那麼簡單」，「不是說我不給他管，而是希望他說話應有分寸」。
李接見扁 引發「出埃及記」話題
李扁關係的建立，可以從1998年說起。那一年的12月24日，李在總統府接見在台北市長選舉敗選的陳水扁，席間李鼓勵扁去閱讀作家胡忠信所寫關於「出埃及記」的一篇文章（該文中將李總統比為摩西，將陳水扁喻為接替摩西完成渡過約旦河歷史任務的約書亞）。扁沒多久還回應，「誰能帶領大家渡過所謂的約旦河，當然不是摩西，可能是約書亞，同時，約書亞是延續摩西的路線，而不是超越他。」
扁當選總統 李扁情同父子
2000年扁當選總統，完成第一次政黨輪替， 李扁關係進入蜜月期。值得一提的是， 據說扁剛當選總統後登門拜會李，當扁得知自己與李去世的兒子李憲文同年，主動向李的妻子曾文惠說：「你們可以把我當作自己的兒子。」這句話讓李登輝夫婦相當感動。
扁宋會 李譏扁「 抓鬼的，反被鬼抓」
2005年的扁宋會達成十共識， 引發獨派大反彈，質疑「向統派投降，向一中屈服」，而李也諷扁「 抓鬼的，反被鬼抓」，李的女兒李安妮甚至講出「老人家叫你們相親、喝咖啡，可沒叫你們上床。」
扁隱忍一段時間後大爆發，他接受電視專訪轟李，一位有資望的前總統，常常批評現任總統，「教我情何以堪」，要李「說話應有分寸」。扁還質疑，李做十二年總不做憲改，現在要他來做；強調正名制憲在他任內做不到。李扁關係在扁宋會後降到冰點。
扁爆弊案 當庭告發李登輝洗錢
2008年5月扁卸任後驚爆海角七億洗錢案，8月14日，扁公開承認「做了法律所不許可的事」，而他也把李拖下水，多次在公開場合明示或暗指「前總統也匯了十幾億到國外，特偵組為什麼沒有辦？」同年9月5日，扁以葉盛茂洩密案證人身分到台北地檢署出庭，當庭向檢察官告發李登輝洗錢。
李扁決裂 李：有這種歹子我就糟了
扁弊案纏身，卻緊咬李登輝不放，讓李氣炸。「台灣之子」告發「台灣之父」，李扁關係至此完全決裂。李提到扁時，還說「有這種歹子我就糟了！」
李登輝與馬英九 誰是新台灣人？
1998年12月馬英九競選台北市長「牽成之夜」─李登輝舉起馬的手問，你是「哪裡人」？馬以台語回答：「報告李總統，我是喝台灣水、吃台灣米的新台灣人、艋舺出生真正台北人。」
李助選拉起馬的手 喊出「新台灣人」
李登輝對馬英九一向沒什麼好感，但1998年的台北市長選戰，李登輝還是幫馬站台了。那一晚，他拉起馬英九的手，高喊「新台灣人」，助馬化解了省籍劣勢，進而擊敗陳水扁順利當選市長。有人說，李登輝這一舉，對選戰發揮了關鍵作用。
馬夜赴官邸「逼宮」惹得李怒到極點
李馬關係生變，起因於在2000年的「逼宮事件」。那一年，連蕭配在總統大選中，敗給陳呂配，國民黨一夕之間失去政權，3月18日開完票後，不滿的群眾即開始包圍國民黨中央黨部，並轉要求黨主席李登輝為敗選下台負責。
馬英九在19日晚間約九時四十分趕到現場安撫群眾，承諾「支持各位的主張並促成」，會向李登輝轉達訴求，但民眾鼓譟不已，馬英九還被雞蛋擊中頸部。馬於是在夜間十時四十五分左右，從現場轉赴總統官邸晉見李登輝轉達民眾訴求，十一時五十八分回到現場。馬英九並未見到李登輝，而是吃了閉門羹，他到官邸時，侍衛長跟他說，李登輝「有點小感冒」已在晚上十時三十分入睡了。
馬英九直闖官邸「逼宮」，當然惹得李登輝非常不高興，據一位後來與李登輝談及此事的國民黨高層轉述，李登輝當晚簡直怒到了極點，李登輝說他叫待衛長告訴馬英九他已經睡了，「但我才沒有睡，我們全家都在看電視，我才不見那隻狗（九）！」
李登輝與蔡英文 兩國論的繼承人？
2011年3月民進黨主席蔡英文拋出「二○二五非核家園計畫」─李登輝質疑「非核要怎麼非？能源是台灣最大問題，應研究其他發電方式，不是隨便說說！」
兩國論推手 李對蔡有知遇之恩
蔡英文學者從政，行事作風低調內斂，深獲李登輝賞識。
1999年7月9日，李接受德國之聲訪問，提出兩岸是「特殊國與國的關係」的宣告，此說一出，為才舉行不久的辜汪會談投下震撼彈，兩岸關係陷入緊張 。而「特殊國與國的關係」（簡稱兩國論）的背後，正是由當時擔任國安諮詢委員的蔡負責操刀。
儘管如此，蔡從此就被視為是李的「兩國論」路線的繼承者，而李對蔡的知遇之恩，兩人關係也被形容是「政治父女」。
李抱病挺蔡 台下支持者哭成一片
雖然對蔡的「非核家園」不以為然，在2012年1月13日的總統大選選前決戰之夜，李在剛動完大腸癌手術的情況下，還是抱病現身挺蔡，喊出「我李登輝這輩子，今天是最後一次向大家拜託。」讓台下支持者哭成一片。雖然選舉結果，蔡還是敗給尋求連任的馬英九，不過李仍勉蔡「四年後再來」。
2016年蔡捲土重來，當選中華民國第一位女總統。競選期間，蔡否認有「九二共識」，提出「維持現狀」的主張。
李重砲批蔡 「沒有決斷力與勇氣」
李對蔡的執政，一向鼓勵有加，肯定多過批評。但蔡的施政並不順利，推動年金改革、一例一休等政策引發不小反彈，而蔡的民調也一路下滑。
李或許是急了，2016年11月17日日本「產經新聞」刊出李登輝專訪，文中李重批蔡施政「沒有決斷力與勇氣」，同時質疑「維持現狀」主張背離民意，他並預測蔡英文的支持度還會繼續下探。不過，事後李也澄清，沒說蔡總統做得不好，只是提醒蔡要有一點決斷力、勇氣，找出問題來解決，「叫她卡打拚一點。」
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