李登輝的少年時代 廁所微光苦讀驚動舍監

民國十二年，前總統李登輝出生於淡水郡三芝莊下的埔頭坑聚落，日本皇民化運動時，李登輝改名「岩里政男」，其祖父是保正，李登輝的父親李金龍則是擔任警察，李登輝還有一位兄長李登欽，日名叫「岩里武則」，第二次世界大戰後期被日軍徵兵至菲律賓參加太平洋戰爭，戰死於菲律賓，入祀日本靖國神社。

李登輝的家境小康，為了配合警察父親服務地點的變動，因此小時候經常跟隨父親不斷搬家和轉學，短短小學六年，李登輝就換過4所學校，最後進入淡水公學校就讀，非常好學的李登輝，在當時花了父親3塊錢，買了一本兒童百科全書，對照父親僅20元的月薪，算是一筆不少的支出，而李登輝也不負眾望，以「全校第二名」的優秀成績畢業。

之後李登輝進入淡水中學就讀，住校期間，李登輝每晚都會跑到廁所旁，藉由微弱的燈光苦讀，據說此舉還驚動了舍監，因此特別要求校方晚上開放一間教室讓學生夜讀，李登輝幾乎每科成績都是第一，隨後考上臺北高等學校。

在臺北高等學校時，李登輝特別喜歡閱讀魯迅和郭沫若的作品，不過由於從小接受日本教育，從來沒有受過正式的中文教育，因此只能讀日文版，李登輝也坦言，受到這些書籍的影響不小；此外，李登輝還讀遍西方名著，包括：哥德、尼采等。

高中畢業後，李登輝選擇赴日本京都帝國大學農學部農業經濟系就讀，據悉，虔誠信奉基督教的李登輝，由於小時候看到佃農的辛苦，對社會的不平等深有感觸，因此毅然選擇就讀農業經濟系，希望有朝一日能幫助農人，而這也成為李登輝一生的志業。