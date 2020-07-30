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「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

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「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

聯合新聞網 / 記者林新輝／台北即時報導
李登輝和家人一起慶祝當選中華民國首任民選總統，總統身旁依次是二女兒李安妮、總統夫人曾文惠女士、媳婦張月雲、孫女李坤儀、外孫﹙皮皮﹚。圖／本報系資料照片
李登輝和家人一起慶祝當選中華民國首任民選總統，總統身旁依次是二女兒李安妮、總統夫人曾文惠女士、媳婦張月雲、孫女李坤儀、外孫﹙皮皮﹚。圖／本報系資料照片

儘管「第一家庭」的包袱讓前總統李登輝的家人並不輕鬆，但政壇皆曉，李登輝深愛他的家人。

李登輝與曾文惠育有一男二女。長子李憲文、大女兒李安娜、小女兒李安妮。

1979年，李憲文離開記者生涯，與張月雲結婚，1981年張月雲生下李坤儀，隔年李憲文病逝於台大醫院。

李登輝的全家福，前面三名小孩分別為李安娜（左起）、李憲文、李安妮。（翻攝自《李登輝總統訪談錄》）
李登輝的全家福，前面三名小孩分別為李安娜（左起）、李憲文、李安妮。（翻攝自《李登輝總統訪談錄》）

台北市前市長黃大洲在一次訪問時曾透露，李憲文臨終前常跟他說：「還好還有巧巧(李坤儀小名)，還好還有巧巧。」李憲文離開後 ，李登輝對長子的愛，全心全意轉到孫女李坤儀身上，扮起「祖代父職」角色。

李坤儀踏入社會職場，和母親張月雲在大直經營「清歡家具」，當時李坤儀事業心強，透露忙到「沒空交男友」。

李登輝是李坤儀打拚事業的最強後盾，翠山莊重新整修時，李坤儀一手打造室內裝潢，就連家具也是用「清歡」代理的家具品牌。

前總統李登輝（右二）孫女李坤儀（中）與交往7年的未婚夫趙贊凱（左二），2015年大喜完婚，並在濟南教會舉行婚禮，典禮後在教會外合影。圖／本報系資料照片
前總統李登輝（右二）孫女李坤儀（中）與交往7年的未婚夫趙贊凱（左二），2015年大喜完婚，並在濟南教會舉行婚禮，典禮後在教會外合影。圖／本報系資料照片

2015年12月，李坤儀與趙贊凱結婚。孫女婿趙贊凱手捧玫瑰花束、乘坐賓士禮車，循古禮到翠山莊迎娶。李坤儀離開翠山莊道別時說「阿公、阿嬤謝謝您。」媒體拍到李登輝眼眶泛紅，但否認有哭。

李登輝說，「很歡喜（高興），唯一的孫女（出嫁），栽培那麼久了。」所有的人都聽得出這位祖父對孫女無限的愛與疼惜。

前總統李登輝孫女李坤儀（後排中）與凱渥香港分公司總經理趙贊凱（後排左二）2015年在台北濟南長老教會舉行結婚儀式，未料遭男子砸物抗議，面對突如其來的意外，新人與李登輝夫人曾文惠面露驚恐，新人雖然驚恐想閃躲，但手仍然拉緊緊，旁邊的服務人員與隨扈顯得十分緊張。圖／本報系資料照片
前總統李登輝孫女李坤儀（後排中）與凱渥香港分公司總經理趙贊凱（後排左二）2015年在台北濟南長老教會舉行結婚儀式，未料遭男子砸物抗議，面對突如其來的意外，新人與李登輝夫人曾文惠面露驚恐，新人雖然驚恐想閃躲，但手仍然拉緊緊，旁邊的服務人員與隨扈顯得十分緊張。圖／本報系資料照片

李坤儀先後在2018年及2019年產下一子一女，升格「阿祖」的李登輝十分開心。

李登輝小女兒李安妮及夫婿賴國洲，是家庭成員中參與較多政治活動的人。李安妮時任行政院性別平等委員會委員，曾在臉書表示，「小英的第二任還沒正式上路，執政的傲慢就毫不遮掩的顯露出來。越想越氣，我們在後端的部會或三級機關或地方政府推動的性平工作將面臨重挫。這次新內閣成員中，只有勞動部長許銘春一位部會首長為女性，『內閣性別比例退步到比蔣介石時代都不如！』」

性平委員、前總統李登輝女兒李安妮（中）日前指新內閣性別比例退步。圖／聯合報系資料照片
性平委員、前總統李登輝女兒李安妮（中）日前指新內閣性別比例退步。圖／聯合報系資料照片

不同妹妹李安妮，李安娜就十分低調。李安娜先生黃循武是馬來西亞的華僑生，李登輝曾透露，他的女兒可以說是「外籍新娘」。

不同於妹妹李安妮，李登輝長女李安娜十分低調。圖為李安娜2011年到翠山莊探視李登輝。圖／本報系資料照片
不同於妹妹李安妮，李登輝長女李安娜十分低調。圖為李安娜2011年到翠山莊探視李登輝。圖／本報系資料照片

黃循武曾是台中榮總醫師，李安娜女兒黃怡寧，與外公李登輝同樣就讀康乃爾。

7月29日傍晚，曾文惠在管家、隨扈的攙扶下從北榮返回翠山莊，李安妮、賴國洲、張月雲也都返家陪伴心情低落的曾文惠。

曾是「第一家庭」的成員緊緊的繫在一起。

夫人曾文惠（圖中）29日前往北榮探視，傍晚在看護與隨扈攙扶下，返回翠山莊。記者黃義書／攝影
夫人曾文惠（圖中）29日前往北榮探視，傍晚在看護與隨扈攙扶下，返回翠山莊。記者黃義書／攝影

李登輝

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