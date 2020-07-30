人生謝幕 李登輝大事記
出生於新北市三芝區。
畢業於舊制台北高等學校；入讀京都大學農業經濟科。
轉學台灣大學農業經濟系。
與曾文惠女士結婚
獲康乃爾大學農經博士學位。
王作榮夫婦介紹，入國民黨
蔣經國任閣揆，入閣任政委。
任台北市長。
任省主席。
當選第7任副總統。
蔣經國逝世，繼任總統
▌當選第8任總統。 ▌特赦美麗島事件政治犯。 ▌成立國統會，擔任主委。
▌終止動員戡亂時期。 ▌展開第一次修憲。
提「生命共同體」治國理念。
與司馬遼太郎對談。
▌當選第9任總統。 首任民選總統
德國之聲專訪，提特殊國與國關係─兩國論
▌卸國民黨主席。 ▌卸任12年又4個月總統職務。
▌台聯成立，被奉為精神領袖。 ▌被國民黨開除黨籍。
▌喊出台灣國，主張更改國號。 ▌參加511台灣正名運動聯盟大會，指中華民國已不存在。 ▌為興票案作證，創台灣司法史第1位被傳喚卸任元首。
▌李扁牽手護台灣。 ▌為國安密帳案出庭作證。
▌向扁提聯合內閣構想，失敗。 ▌影射宋楚瑜競選正副總統期間在家打麻將，判賠一千萬元。
紅衫軍倒扁，李不倒扁。
▌受訪時指出台獨已存在，不需再追求。 ▌訪日參拜靖國神社，回台遭男子攻擊。
指九二共識當中的一中各表是沒有共識的共識。
不再提兩岸戒急用忍，提「和中、親日美」主張。
▌出具證明，同意宋領走興票案的2.4億元，被視為李宋和解。 ▌出席民進黨反ECFA遊行，喊出棄馬保台，五都全贏。
▌國安秘帳案被起訴，中華民國第2位被起訴卸任元首。 ▌大腸癌開刀
透露在年輕時早已造訪過中國。
▌說明外傳共產黨身分 ▌透露當年確曾組「新民主學會」，後來因該組織被共產黨吸收，而被警備司令部抓去一周。 ▌進行椎動脈支架置放手術，創世界最高齡紀錄，全身血管支架已達12支。
▌日本出版的「李登輝送給日本的話」中提及「釣魚臺列嶼不歸屬台灣，這是毋庸置疑的事實」。 ▌表示自己不會去投核四公投，並對蔡英文所提出的「2025年達到非核家園」表達不認同。
▌在日本外國記者協會記者會上說，釣魚島是屬於日本的領土，不屬於台灣。 ▌年底因小血管栓塞引發小中風，右手掌麻痺，住院多日。 ▌日本《Voice》雜誌訪問，提70年前日本與台灣 是「同一國」，沒有所謂台灣抗日的事實
▌總統大選表態支持蔡英文 ▌李登輝接受日本產經新聞專訪重砲抨擊蔡英文缺乏決斷力和勇氣、維持現狀的兩岸政策背離民心 ▌年底小血管栓塞引發小中風
發公開信強調卸任時已放棄18％優惠存款，並無領取終身俸。
出席「喜樂島聯盟籌組記者會」，會後受訪表示柯文哲不錯。
▌3月接見參與民進黨黨內總統初選的賴清德。 ▌10月透過女兒李安妮表示，2020年大選是國家必須邁向正常化的關鍵時刻，懇請大家唯一支持總統蔡英文成功連任。
▌年初喝牛奶嗆到送醫，感染肺炎正在醫療。 ▌2020年7月30日病逝榮總。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言