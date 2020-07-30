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「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

人生謝幕 李登輝大事記

聯合新聞網 / 製表／周佑政

前總統李登輝（中）2013年參加「21世紀台灣要往哪裡去」及「為主作見證」新書發表會，夫人曾文惠（右二）全程陪同。 圖/本報系資料照片
前總統李登輝（中）2013年參加「21世紀台灣要往哪裡去」及「為主作見證」新書發表會，夫人曾文惠（右二）全程陪同。 圖/本報系資料照片

出生於新北市三芝區。


畢業於舊制台北高等學校；入讀京都大學農業經濟科。


轉學台灣大學農業經濟系。


與曾文惠女士結婚


1965，9月1日，康乃爾大學留學前夕。記者潘俊宏／翻攝
1965，9月1日，康乃爾大學留學前夕。記者潘俊宏／翻攝

獲康乃爾大學農經博士學位。


王作榮夫婦介紹，入國民黨


蔣經國任閣揆，入閣任政委。


任台北市長。


任省主席。


當選第7任副總統。


蔣經國逝世，繼任總統


▌當選第8任總統。
▌特赦美麗島事件政治犯。
▌成立國統會，擔任主委。


1990年前總統李登輝主持軍禮儀式歡迎首批抵華參加我國第八任總統、副總統就職典禮的友邦元首。 圖/報系資料照
1990年前總統李登輝主持軍禮儀式歡迎首批抵華參加我國第八任總統、副總統就職典禮的友邦元首。 圖/報系資料照

▌終止動員戡亂時期。
▌展開第一次修憲。


提「生命共同體」治國理念。


與司馬遼太郎對談。


▌當選第9任總統。 首任民選總統


德國之聲專訪，提特殊國與國關係─兩國論


▌卸國民黨主席。
▌卸任12年又4個月總統職務。

2000年5月20日第一次政黨輪替，前總統李登輝結束十六年在總統府的生涯，卸任揮手向全國同胞道再見。圖/本報系資料照片
2000年5月20日第一次政黨輪替，前總統李登輝結束十六年在總統府的生涯，卸任揮手向全國同胞道再見。圖/本報系資料照片


▌台聯成立，被奉為精神領袖。
▌被國民黨開除黨籍。


▌喊出台灣國，主張更改國號。
▌參加511台灣正名運動聯盟大會，指中華民國已不存在。
▌為興票案作證，創台灣司法史第1位被傳喚卸任元首。


▌李扁牽手護台灣。
▌為國安密帳案出庭作證。

李登輝、陳水扁牽手護台灣。圖／報系資料照
李登輝、陳水扁牽手護台灣。圖／報系資料照


▌向扁提聯合內閣構想，失敗。
▌影射宋楚瑜競選正副總統期間在家打麻將，判賠一千萬元。


紅衫軍倒扁，李不倒扁。


▌受訪時指出台獨已存在，不需再追求。
▌訪日參拜靖國神社，回台遭男子攻擊。


指九二共識當中的一中各表是沒有共識的共識。


不再提兩岸戒急用忍，提「和中、親日美」主張。


▌出具證明，同意宋領走興票案的2.4億元，被視為李宋和解。
▌出席民進黨反ECFA遊行，喊出棄馬保台，五都全贏。


▌國安秘帳案被起訴，中華民國第2位被起訴卸任元首。
▌大腸癌開刀


透露在年輕時早已造訪過中國。


▌說明外傳共產黨身分
▌透露當年確曾組「新民主學會」，後來因該組織被共產黨吸收，而被警備司令部抓去一周。
▌進行椎動脈支架置放手術，創世界最高齡紀錄，全身血管支架已達12支。


▌日本出版的「李登輝送給日本的話」中提及「釣魚臺列嶼不歸屬台灣，這是毋庸置疑的事實」。
▌表示自己不會去投核四公投，並對蔡英文所提出的「2025年達到非核家園」表達不認同。


▌在日本外國記者協會記者會上說，釣魚島是屬於日本的領土，不屬於台灣。
▌年底因小血管栓塞引發小中風，右手掌麻痺，住院多日。
▌日本《Voice》雜誌訪問，提70年前日本與台灣 是「同一國」，沒有所謂台灣抗日的事實


▌總統大選表態支持蔡英文
▌李登輝接受日本產經新聞專訪重砲抨擊蔡英文缺乏決斷力和勇氣、維持現狀的兩岸政策背離民心
▌年底小血管栓塞引發小中風

2012總統大選決戰之夜，前總統李登輝（右）到新北市板橋第一體育場舉行的「愛出來．拚未來」選前之夜，擁抱力挺民進黨總統候選人蔡英文（左）。圖／聯合報系資料照片
2012總統大選決戰之夜，前總統李登輝（右）到新北市板橋第一體育場舉行的「愛出來．拚未來」選前之夜，擁抱力挺民進黨總統候選人蔡英文（左）。圖／聯合報系資料照片


發公開信強調卸任時已放棄18％優惠存款，並無領取終身俸。


出席「喜樂島聯盟籌組記者會」，會後受訪表示柯文哲不錯。


▌3月接見參與民進黨黨內總統初選的賴清德。
▌10月透過女兒李安妮表示，2020年大選是國家必須邁向正常化的關鍵時刻，懇請大家唯一支持總統蔡英文成功連任。


▌年初喝牛奶嗆到送醫，感染肺炎正在醫療。
▌2020年7月30日病逝榮總。

李登輝

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