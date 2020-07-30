人生謝幕 李登輝大事記

前總統李登輝（中）2013年參加「21世紀台灣要往哪裡去」及「為主作見證」新書發表會，夫人曾文惠（右二）全程陪同。 圖/本報系資料照片

出生於新北市三芝區。

畢業於舊制台北高等學校；入讀京都大學農業經濟科。

轉學台灣大學農業經濟系。

與曾文惠女士結婚

1965，9月1日，康乃爾大學留學前夕。記者潘俊宏／翻攝

獲康乃爾大學農經博士學位。

王作榮夫婦介紹，入國民黨

蔣經國任閣揆，入閣任政委。

任台北市長。

任省主席。

當選第7任副總統。

蔣經國逝世，繼任總統

▌當選第8任總統。 ▌特赦美麗島事件政治犯。 ▌成立國統會，擔任主委。

1990年前總統李登輝主持軍禮儀式歡迎首批抵華參加我國第八任總統、副總統就職典禮的友邦元首。 圖/報系資料照

▌終止動員戡亂時期。 ▌展開第一次修憲。

提「生命共同體」治國理念。

與司馬遼太郎對談。

▌當選第9任總統。 首任民選總統

德國之聲專訪，提特殊國與國關係─兩國論

▌卸國民黨主席。 ▌卸任12年又4個月總統職務。

2000年5月20日第一次政黨輪替，前總統李登輝結束十六年在總統府的生涯，卸任揮手向全國同胞道再見。圖/本報系資料照片

▌台聯成立，被奉為精神領袖。 ▌被國民黨開除黨籍。

▌喊出台灣國，主張更改國號。 ▌參加511台灣正名運動聯盟大會，指中華民國已不存在。 ▌為興票案作證，創台灣司法史第1位被傳喚卸任元首。

▌李扁牽手護台灣。 ▌為國安密帳案出庭作證。

李登輝、陳水扁牽手護台灣。圖／報系資料照

▌向扁提聯合內閣構想，失敗。 ▌影射宋楚瑜競選正副總統期間在家打麻將，判賠一千萬元。

紅衫軍倒扁，李不倒扁。

▌受訪時指出台獨已存在，不需再追求。 ▌訪日參拜靖國神社，回台遭男子攻擊。

指九二共識當中的一中各表是沒有共識的共識。

不再提兩岸戒急用忍，提「和中、親日美」主張。

▌出具證明，同意宋領走興票案的2.4億元，被視為李宋和解。 ▌出席民進黨反ECFA遊行，喊出棄馬保台，五都全贏。

▌國安秘帳案被起訴，中華民國第2位被起訴卸任元首。 ▌大腸癌開刀

透露在年輕時早已造訪過中國。

▌說明外傳共產黨身分 ▌透露當年確曾組「新民主學會」，後來因該組織被共產黨吸收，而被警備司令部抓去一周。 ▌進行椎動脈支架置放手術，創世界最高齡紀錄，全身血管支架已達12支。

▌日本出版的「李登輝送給日本的話」中提及「釣魚臺列嶼不歸屬台灣，這是毋庸置疑的事實」。 ▌表示自己不會去投核四公投，並對蔡英文所提出的「2025年達到非核家園」表達不認同。

▌在日本外國記者協會記者會上說，釣魚島是屬於日本的領土，不屬於台灣。 ▌年底因小血管栓塞引發小中風，右手掌麻痺，住院多日。 ▌日本《Voice》雜誌訪問，提70年前日本與台灣 是「同一國」，沒有所謂台灣抗日的事實

▌總統大選表態支持蔡英文 ▌李登輝接受日本產經新聞專訪重砲抨擊蔡英文缺乏決斷力和勇氣、維持現狀的兩岸政策背離民心 ▌年底小血管栓塞引發小中風

2012總統大選決戰之夜，前總統李登輝（右）到新北市板橋第一體育場舉行的「愛出來．拚未來」選前之夜，擁抱力挺民進黨總統候選人蔡英文（左）。圖／聯合報系資料照片

發公開信強調卸任時已放棄18％優惠存款，並無領取終身俸。

出席「喜樂島聯盟籌組記者會」，會後受訪表示柯文哲不錯。

▌3月接見參與民進黨黨內總統初選的賴清德。 ▌10月透過女兒李安妮表示，2020年大選是國家必須邁向正常化的關鍵時刻，懇請大家唯一支持總統蔡英文成功連任。