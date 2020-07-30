兩岸功過／李登輝康乃爾之行 兩岸轉捩點

1995年6月李登輝在康乃爾大學歐林講座演講，站在旁邊的是康大校長羅茲。圖／聯合報系資料照片

「台灣人的悲哀」 談話預告變化

李登輝在1994年與日本作家司馬遼太郎對話時，一席身為台灣人的悲哀的談話，預示了兩岸關係變化開端，1995年康乃爾之行，是兩岸關係逆轉的重大轉捩點。

李登輝借助訪問中南美邦交國，過境夏威夷遭到美方怠慢，拒不下機的事件，迫使當時的美國總統柯林頓全盤重新檢視對台政策，最後於1995年收割為美國同意李登輝赴母校康乃爾訪問。這是中華民國與美國斷交後，最大的外交成就，李登輝在台灣內部的民主改革，獲美國民間高度肯定，民主先生的稱號，使美國會以絕對比數同意李的訪美。雖然還有密使溝通的兩岸，即令蘇志誠向曾慶紅打了照會，希望對岸有所理解，中共卻決定全面反撲，密使也在此時正式中斷。

美國行之後 中共文攻武嚇

江澤民春節期間發表「江八點」，李登輝舉行國統會回應「李六條」，海協會副會長唐樹備仍到台北進行辜汪第二次會談預備性磋商，但李正式訪美成行後，中共決定全力反擊，除於6月16日推遲兩會會談，進行連串文攻武嚇，7月下旬對彭佳嶼海域發動飛彈試射，文攻以評論員文章，指要將李登輝掃進歷史的垃圾堆。兩岸會談自此完全中斷。

1996年3月李透過修憲後進行的首次民選總統選舉，中共再次對基隆與高雄外海進行飛彈試射，兩岸關係從前一年的李江宣示文件隔海唱和，卻跌入戰爭邊緣的谷底。

當選總統 對陸戒急用忍

李登輝當選首任總統後，當年9月14日，在全國經營者大會宣布對大陸投資戒急用忍，高科技、5000萬美元以上、基礎建設三種投資案必須禁止，兩岸關係進入緊縮狀態。

這一段低盪的兩岸關係，從美國開始，也從美國結束，中共決定超越台灣解決台灣問題，繞過台灣從美國下手成為政策核心，江澤民與柯林頓進行國是訪問，柯林頓在1998年赴中國大陸訪問，第三站抵上海時，藉一名大學教師發問，宣示了美國不支持台獨、不支持台灣加入聯合國、不支持兩個中國或一中一台的新三不原則。同年啟動恢復辜汪會晤商談，就在柯的宣示後不久，敲定秋天進行二次辜汪會晤。

二次辜汪會晤於上海和平飯店舉行，辜振甫提出波莰坦宣言做為中華民國定位依據，強調一個中國就是中華民國，汪道涵提出一個中國的86字說明，雙方首次進行了一次政治性的對話，但毫無交集，辜在次日的新錦江飯店會晤時，邀汪道涵訪台，汪也應允。

1999年提出兩國論

1999年，汪道涵訪台前，李登輝7月9日接受德國之聲電台訪問，提出兩岸為特殊國與國關係的兩國論。兩國論的發表，就是前一年柯林頓的三不引發，李在國安會成立強化中華民國主權國家地位小組，由國安會諮詢委員蔡英文召集，經一年研究，其主要內涵是，中華民國自1991年宣布終止動員戡亂後，已進入第二共和，與1912年即已存在的中華民國，已是全然不相同的國家，台灣不是中國叛亂的一省，是一個主權獨立的國家，兩岸間是特殊國與國的關係，不存在統一的問題。

李登輝的兩國論，引發美國及中共高度關切，台灣陷入軍事危機，中共各項軍演訊息不斷釋出，中共戰機進逼至台海中線，汪道涵表示訪台的前提已不存在，美國由柯林頓與江澤民熱線對話，強調美國一中政策不變。