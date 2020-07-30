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「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

李登輝語錄／諸法皆空 自由自在

聯合報 / 本報記者／採訪整理

前總統李登輝。聯合報系資料照
前總統李登輝。聯合報系資料照

●大陸（指千島湖事件）害了我們這麼多同胞，卻未作妥適處理，像一大堆惡勢力結了一個黨，像土匪一樣，這種政府老百姓早應該不要它了。

●30歲前不相信共產主義，是「沒夢想」；　30歲後還相信共產主義，叫「不實際」。

●生為台灣人，也曾有過不能為台灣盡一份心力的悲哀。（1994年與司馬遼太郎對談）

●已經出發了！摩西以及人民今後都有得拼的。總而言之，已經出發了。對！一想到犧牲許多台灣人的二·二八事件，《出埃及記》就是一個結論。（與司馬遼太郎對談）

●這之前為止，掌握台灣權力的，全都是外來政權。最近我已不在乎如此說，就算是國民黨也是外來政權呀！只是來統治台灣人的一個黨。（與司馬遼太郎對談）

●中共在台灣海域飛彈演習是在嚇台灣人、在「作秀」，「那是沒有東西」、「彈頭是空空的」，「是啞巴」 (指飛彈) ，大家免煩惱，用這樣來嚇台灣是無用的。（1996總統大選）

●中共再大，也沒有我老爸大。（1997年中南美洲行）

●上海浦東的地質不穩，很多蓋在浦東的廠房都是斜的，房子會搖來搖去，何時會倒都不知道。（2001年為台聯立委候選人站台）

●釣魚台列嶼是日本固有的領土，所有權應屬於日本沖繩縣。

●我不是「台獨教父」，也從來沒有主張過台獨；台灣並不存在統獨的議題，只有左右的問題。而台獨本身是假議題，因為台灣已經是主權獨立的國家，只是現在的名字叫做中華民國。（2007年接受壹週刊專訪）

●「我就是我」的觀念，是中國歷史的傳統思維，並且一直延續至今，做皇帝的總是「我我我」，從沒將人民與國家放在我裡面。我認為，這樣是不行的，應該要追求「我就是不是 我的我」，才能認同整個國家。（2013年台師大演講）

李登輝

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