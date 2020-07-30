政壇恩怨／李登輝、蔡英文有知遇之恩、有提攜之情
陳水扁2000年出任總統時，第一位想到的陸委會主委人選就是蔡英文。這人選思考的背後，其實是來自前總統李登輝影響。蔡英文早年留學歸國，除在大學任教，出任經濟部法律顧問、國安會諮委、國統會諮委等職務，累積技術官僚經驗，也要感謝李登輝的知遇。
1999年7月，李登輝拋出著名的兩國論。兩國論當時由強化中華民國主權國家地位小組負責，小組網羅了年輕一輩的法政學者，由蔡英文出任召集人。
蔡英文參與的兩國論研究，等於執行李登輝的政治路線，讓原本負責貿易談判的學者蔡英文，一腳跨入非經濟的政治領域；李對蔡有知遇與提攜之恩，甚至有人稱李登輝是蔡英文的伯樂。
李登輝與陳水扁，一開始親如父子，之後交惡，但李登輝向來對蔡英文少有批評，而是疼愛有加。面對ECFA議題攻防，李蔡聯手抨擊馬英九路線。蔡競選新北市長時，李扮演號召者角色，為蔡集結泛綠陣營力量。
蔡英文首次角逐總統大選時，身陷公教人員優存利率18%風暴，李登輝也出面力挺，強調這是制度問題，蔡不用道歉。唯獨蔡英文提出2025年非核家園願景，李登輝才提醒蔡，台灣能源問題有辦法解決時，再來談核四不商轉。
蔡英文在成為民進黨總統參選人後，李登輝呼籲跳脫「民民配」的模式參選，當時蔡想找央行總裁彭淮南擔任副手，李當說客；蔡當選後，獨派常砲轟時政，李始終未置一詞。
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