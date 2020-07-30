快訊

「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

兩岸功過／兩岸密使5年會面27次 兩岸因他破冰也因他結霜

聯合報 / 本報記者黃國樑

1993年4月27日，台灣海基會長辜振甫（右）與大陸海協會長汪道涵（左）在新加坡舉行「辜汪會談」，兩岸隔絕44年後終於「破冰」。圖／聯合報系資料照片
1993年4月27日，台灣海基會長辜振甫（右）與大陸海協會長汪道涵（左）在新加坡舉行「辜汪會談」，兩岸隔絕44年後終於「破冰」。圖／聯合報系資料照片

兩密使、海基會 分扮溝通管道

1988年1月13日，蔣經國病逝，李登輝繼任大統，這位年輕時曾加入共產黨讀書會的新任台灣元首，引起中共高度興趣，北京透過秘密管道，傳遞與李登輝建立溝通管道的訊息，兩岸密使進行為時長達五年，約27次密使會面。

冷戰結束後的兩岸關係，李登輝幾乎代表了全部。李登輝上任不久，北京透過香港國學大師南懷瑾，展開接觸，北京因天安門事件對學生鎮壓開槍後，遭到國際抵制，中共試圖從兩岸關係著手，改善形象，李登輝剛上任，權力尚未穩固，與中共接觸，是一個對抗黨內保守勢力的重要手段。

一個歷史新時局的開展，李登輝絲毫未予輕忽地抓緊每個機遇，他鋪陳了一個明暗並行的兩岸溝通管道，暗的由蘇志誠與鄭淑敏與中共對台系統進行廣泛溝通，明的透過成立海基會，與對岸成立的海協會，進行白手套的事務協商。

成立國統會 宣布終止動員戡亂

1991年4月30日，李登輝總統在總統府舉行的中外記者會宣告，動員戡亂時期於5月1日零時終止，說明台灣不再視中共政權為叛亂團體，結束對北京當局的敵對態度。圖／聯合報系資料照片
1991年4月30日，李登輝總統在總統府舉行的中外記者會宣告，動員戡亂時期於5月1日零時終止，說明台灣不再視中共政權為叛亂團體，結束對北京當局的敵對態度。圖／聯合報系資料照片

海基會1991年3月9日成立，海協會同年年底12月16日成立，在這一年，李登輝成立國統會，2月23日通過國家統一綱領，4月底李登輝宣布終止動員戡亂時期。這些兩岸正式管道的建立，綱領文件的制訂及整套的對大陸工作的體系擘畫，李登輝火速完成。海協會未成立之前，首任海基會秘書長陳長文已於11月赴北京，與中共國台辦商談。

兩岸密使卻更早在1990年底首次在香港會面，1991年頻繁會面，陳長文首次登陸前，密使已會面五次。明軌中，陳長文僅能談打擊海上犯罪事務性議題，兩岸密使卻已觸及台灣終止動員戡亂時期，台灣將以台澎金馬關稅領域名義申請加入關稅貿易總協定等問題。

兩岸1993年歷史性辜汪會談，就是透過密使會晤敲定的，但明軌談判中，1992年兩岸於香港會談中，就一個中國問題，最終達成各自以口頭表達的默契，也是關鍵因素。

這個時期的李登輝，制定了國統綱領，在1992年8月1日舉行國統會，就一個中國的定義，做出決議，香港會談破局後，雙方函電往返決定各自以口頭方式表達，海基會以國統會的決議，做為我方表達的一中內涵。李登輝小心翼翼地呵護了國民黨長久以降的一個中國，及兩岸終須統一的政策。

1993年的辜汪會談達成兩會聯繫與會談制度協議等四項協議，兩岸展開超過十次的事務性協商。這段期間，兩岸進入史無前例的緩和期，包括李登輝「度假外交」對無邦交國家的元首外交，都在對岸默許下進行。兩岸密使仍進行多達十餘次會晤，對方的最高層級密使，已是中共當時總書記江澤民的心腹、中共中央辦公廳主任曾慶紅。

前總統李登輝曾在台聯黨喬遷茶會中致詞，宣告「統獨鬥爭」的時代已過，以理性對話、平民政治，走向進步國家，呼籲民眾再給台聯一個機會。記者林俊良／攝影
前總統李登輝曾在台聯黨喬遷茶會中致詞，宣告「統獨鬥爭」的時代已過，以理性對話、平民政治，走向進步國家，呼籲民眾再給台聯一個機會。記者林俊良／攝影

蔣經國 李登輝 海基會 國統 海協會 江澤民 中共

延伸閱讀

當年為了李登輝 立委連26小時審法案 他靠張嘴撐全場

聯合報社論／國家計畫只是在追三小龍的車尾燈？

陳菊人事案剛過綠再喊要廢考監 藍：學李登輝推凍省？

歷史重演：蔡釋兵權 菊胡不歸

相關新聞

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

前總統李登輝於7月30日晚間7時24分，因敗血性休克及多重器官衰竭，病逝於台北榮民總醫院，享耆壽98歲（民國12年1月15日至民國109年）。

李登輝的少年時代 廁所微光苦讀驚動舍監

民國十二年，前總統李登輝出生於淡水郡三芝莊下的埔頭坑聚落，日本皇民化運動時，李登輝改名「岩里政男」，其祖父是保正，李登輝的父親李金龍則是擔任警察，李登輝還有一位兄長李登欽，日名叫「岩里武則」，第二次世界大戰後期被日軍徵兵至菲律賓參加太平洋戰爭，戰死於菲律賓，入祀日本靖國神社。

政壇恩怨／李登輝、馬英九關鍵相挺 最終決裂

「我手牽馬英九，這行動代表一切，我是支持他的。」1998年11月台北市長選舉投票前一周，李登輝為馬英九站台，他拉起馬英九的手稱他為「新台灣人」，台下沸騰。然而，在這之後十餘年，李馬關係丕變，兩人互動始終是熱門焦點。

政黨糾葛／政爭！裂解國民黨 難解恩仇

李登輝的從政之路，因為故總統蔣經國提拔、在蔣辭世後正式接班，黨政大權一把抓，站上權力巔峰，然而也因為與國民黨一路牽扯的恩怨情仇，李登輝最後被視為分裂國民黨的罪人。

政壇恩怨／李登輝、連戰、宋楚瑜 難解的三角習題

李登輝曾欽點連戰、宋楚瑜接班，連宋皆出自「登輝學校」，一個首席門生、一個是機巧人才，連戰聽話、宋楚瑜行事風格更對李登輝的味，當宋省長獨當一面後，李極力阻止宋登上大位，2000年總統大選，李力挺連戰，與宋決裂。

政壇恩怨／李登輝、陳水扁從水乳交融 到水火不容

為貫徹自己的路線和主張，李登輝對綠營領導人的提攜不遺餘力，除了將蔡英文引進政壇外，他與陳水扁之間原本情同父子，後來反目成仇，兩人的恩怨情仇在台灣政壇上糾葛了超過一甲子。

政黨糾葛／給民進黨奶水 壯大綠巨人

前總統李登輝從擔任國民黨主席，到一手創建台灣團結聯盟，台灣民主化後的主流政黨，都與他有牽扯。李登輝造成泛藍一分為國親新三個政黨，更提供民進黨「奶水」，讓台灣晚近的政黨政治，熱鬧非凡

兩岸功過／兩岸密使5年會面27次 兩岸因他破冰也因他結霜

1988年1月13日，蔣經國病逝，李登輝繼任大統，這位年輕時曾加入共產黨讀書會的新任台灣元首，引起中共高度興趣，北京透過秘密管道，傳遞與李登輝建立溝通管道的訊息，兩岸密使進行為時長達五年，約27次密使會面。

政壇恩怨／李登輝、蔡英文有知遇之恩、有提攜之情

陳水扁2000年出任總統時，第一位想到的陸委會主委人選就是蔡英文。這人選思考的背後，其實是來自前總統李登輝影響。蔡英文早年留學歸國，除在大學任教，出任經濟部法律顧問、國安會諮委、國統會諮委等職務，累積技術官僚經驗，也要感謝李登輝的知遇。

李登輝語錄／諸法皆空 自由自在

●大陸（指千島湖事件）害了我們這麼多同胞，卻未作妥適處理，像一大堆惡勢力結了一個黨，像土匪一樣，這種政府老百姓早應該不要它了。

兩岸功過／李登輝康乃爾之行 兩岸轉捩點

李登輝在1994年與日本作家司馬遼太郎對話時，一席身為台灣人的悲哀的談話，預示了兩岸關係變化開端，1995年康乃爾之行，是兩岸關係逆轉的重大轉捩點。

「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

儘管「第一家庭」的包袱讓前總統李登輝的家人並不輕鬆，但政壇皆曉，李登輝深愛他的家人。李登輝與曾文惠育有一男二女。長子李憲文、大女兒李安娜、小女兒李安妮。

熱門新聞

李曾文惠、媳婦張月雲步出翠山莊 探李前總統

前總統李登輝狀況不佳 陳水扁曝當年李曾經教他的事

數位身分證遭質疑資安風險…10月換發難產 唐鳳盼設個資機構

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

北科大橫刀奪愛 建國啤酒廠開發喊卡

傳李登輝頻洗腎 醫師：加護病人常用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。