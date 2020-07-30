兩岸功過／兩岸密使5年會面27次 兩岸因他破冰也因他結霜

1993年4月27日，台灣海基會長辜振甫（右）與大陸海協會長汪道涵（左）在新加坡舉行「辜汪會談」，兩岸隔絕44年後終於「破冰」。圖／聯合報系資料照片

兩密使、海基會 分扮溝通管道

1988年1月13日，蔣經國病逝，李登輝繼任大統，這位年輕時曾加入共產黨讀書會的新任台灣元首，引起中共高度興趣，北京透過秘密管道，傳遞與李登輝建立溝通管道的訊息，兩岸密使進行為時長達五年，約27次密使會面。

冷戰結束後的兩岸關係，李登輝幾乎代表了全部。李登輝上任不久，北京透過香港國學大師南懷瑾，展開接觸，北京因天安門事件對學生鎮壓開槍後，遭到國際抵制，中共試圖從兩岸關係著手，改善形象，李登輝剛上任，權力尚未穩固，與中共接觸，是一個對抗黨內保守勢力的重要手段。

一個歷史新時局的開展，李登輝絲毫未予輕忽地抓緊每個機遇，他鋪陳了一個明暗並行的兩岸溝通管道，暗的由蘇志誠與鄭淑敏與中共對台系統進行廣泛溝通，明的透過成立海基會，與對岸成立的海協會，進行白手套的事務協商。

成立國統會 宣布終止動員戡亂

1991年4月30日，李登輝總統在總統府舉行的中外記者會宣告，動員戡亂時期於5月1日零時終止，說明台灣不再視中共政權為叛亂團體，結束對北京當局的敵對態度。圖／聯合報系資料照片

海基會1991年3月9日成立，海協會同年年底12月16日成立，在這一年，李登輝成立國統會，2月23日通過國家統一綱領，4月底李登輝宣布終止動員戡亂時期。這些兩岸正式管道的建立，綱領文件的制訂及整套的對大陸工作的體系擘畫，李登輝火速完成。海協會未成立之前，首任海基會秘書長陳長文已於11月赴北京，與中共國台辦商談。

兩岸密使卻更早在1990年底首次在香港會面，1991年頻繁會面，陳長文首次登陸前，密使已會面五次。明軌中，陳長文僅能談打擊海上犯罪事務性議題，兩岸密使卻已觸及台灣終止動員戡亂時期，台灣將以台澎金馬關稅領域名義申請加入關稅貿易總協定等問題。

兩岸1993年歷史性辜汪會談，就是透過密使會晤敲定的，但明軌談判中，1992年兩岸於香港會談中，就一個中國問題，最終達成各自以口頭表達的默契，也是關鍵因素。

這個時期的李登輝，制定了國統綱領，在1992年8月1日舉行國統會，就一個中國的定義，做出決議，香港會談破局後，雙方函電往返決定各自以口頭方式表達，海基會以國統會的決議，做為我方表達的一中內涵。李登輝小心翼翼地呵護了國民黨長久以降的一個中國，及兩岸終須統一的政策。

1993年的辜汪會談達成兩會聯繫與會談制度協議等四項協議，兩岸展開超過十次的事務性協商。這段期間，兩岸進入史無前例的緩和期，包括李登輝「度假外交」對無邦交國家的元首外交，都在對岸默許下進行。兩岸密使仍進行多達十餘次會晤，對方的最高層級密使，已是中共當時總書記江澤民的心腹、中共中央辦公廳主任曾慶紅。