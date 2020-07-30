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政黨糾葛／給民進黨奶水 壯大綠巨人

聯合報 / 周佑政

2000年5月，台灣史上第一次政黨輪替。圖為卸任的李登輝(中)在扁呂的陪同下，揮手向全國人民告別。圖／聯合報系資料照片
2000年5月，台灣史上第一次政黨輪替。圖為卸任的李登輝(中)在扁呂的陪同下，揮手向全國人民告別。圖／聯合報系資料照片

前總統李登輝從擔任國民黨主席，到一手創建台灣團結聯盟，台灣民主化後的主流政黨，都與他有牽扯。李登輝造成泛藍一分為國親新三個政黨，更提供民進黨「奶水」，讓台灣晚近的政黨政治，熱鬧非凡。

1993年2月，時任總統的李登輝在總統府接見國民黨立法院黨團時說，在實行政黨政治下，國民黨這樣的一個大黨，要有胸襟，給民進黨一些奶水，讓民進黨能夠長大。

原來，李登輝不是說說而已，早在1992年9月，美國總統大選，國民黨及民進黨都組團前往觀摩，行前分別接受李登輝接見。李見國民黨團員時，15分鐘就草草結束；見民進黨時，足足長達1.5小時，他向民進黨交心說，民進黨應派人參加他的國統會，只有康寧祥一個，是不夠的。

後來才有民進黨大老黃信介加入，儘管黃信介遭黨內同志圍剿，但不為所動，如同他擔任李登輝時代的總統府資政一樣，秉持不入虎穴，焉得虎子的信念，為達成台灣獨立理念，必須進入體制說出台灣人民反統一的心聲。

黃信介曾透露一段秘辛，「李總統曾經透過我一個好朋友轉達，說他個人想拿200萬元幫助民進黨，這種好意我絕不能接受，難不成，他想幫我們買中央黨部。」黃信介雖沒接受，但已看得出李登輝的用心。

許信良夜奔敵營 爭取政黨補助金

許信良擔任民進黨主席時，面臨嚴重財務危機，差點付不出黨工薪水和辦公室租金。情急下，許信良親自拜會李登輝，向他爭取政黨補助金，這就是著名的「許信良夜奔敵營事件」。許信良受黨內強烈質疑，但時間證明，這筆政黨補助金，是維繫民進黨的主要命脈。

施明德接手黨主席後，李登輝更直接透過當時的國民黨大掌櫃劉泰英，拿出1.5億元捐給民進黨，但遭施拒絕。由此可知，李登輝從未停止過灌溉民進黨的念頭。

組台聯扮側翼 左右扁與民進黨

李登輝卸下國家元首，民進黨的陳水扁接任，第二年，李登輝一手籌組台聯，以穩定政局、振興經濟、鞏固民主、壯大台灣為四大目標；穩定政局，就是由台聯扮演民進黨側翼的角色。

那一年立委選舉，靠著「李登輝光環」，台聯一舉拿下13席國會席次，李登輝持續保有影響政壇的實質力量。同屬泛綠陣營的民進黨和台聯，雖然沒能拿下過半席次，但在兩黨攜手合作，搭配向其他政黨挖牆腳下，有時也能將屬意的法案硬闖過關。台聯更能對民進黨發揮掣肘作用，扮演關鍵少數角色，李登輝也能左右陳水扁與民進黨。

此外，李登輝與中共過招無數，深知執政者面對兩岸的難題，透過台聯高分貝反對中國大陸的聲浪，可以作為民進黨的緩衝器，增加處理兩岸議題彈性空間。

長年仰賴李登輝光環的台聯，與親民黨依賴宋楚瑜的命運一樣，恐逐漸失去國會的舞台；靠著「奶水」長大的民進黨，已在政壇站穩馬步，甚至成為台灣最大黨。

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