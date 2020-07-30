政壇恩怨／李登輝、陳水扁從水乳交融 到水火不容

陳水扁身陷弊案風暴，李登輝對扁執政團隊諸多政策也大表不滿，扁李關係也從「父子」陷入冰點。 圖／聯合報系資料照片 為貫徹自己的路線和主張，李登輝對綠營領導人的提攜不遺餘力，除了將蔡英文引進政壇外，他與陳水扁之間原本情同父子，後來反目成仇，兩人的恩怨情仇在台灣政壇上糾葛了超過一甲子。2018年年初，李登輝96歲大壽，保外就醫的陳水扁未向中監申請，就北上到翠山莊祝壽，扁再度稱讚李登輝是台灣民主之父，會後兩人一起向媒體揮手合照，堪稱世紀破冰。

2000年總統大選，李登輝暗中「助扁上壘」的傳言更是甚囂塵上，一直是政壇未解謎題。台灣首度政黨輪替後，李登輝離開國民黨，籌組台聯，擔任精神領袖。扁剛上台的前幾年，多次向李登輝請益，兩人關係密切。李登輝被稱為台灣之父，陳水扁也以台灣之子自詡。

然而，被李登輝不斷干政的陳水扁，愈來愈不耐煩，彼此關係降至冰點。2004年國慶，陳水扁稱「中華民國等於台灣，台灣就是中華民國」，李登輝批評這是自己騙自己。

2005年2月的扁宋會，李扁正式決裂。扁對外宣稱，是李建議他與宋楚瑜會談，李登輝女兒李安妮嗆：「老人家叫你去相親，去喝咖啡，沒有叫你跟人家上床。」

2006年11月，國會三次罷免陳水扁，李登輝透過台聯立委表明不為扁背書立場，全體投下空白票。

陳水扁國務機要費弊案發生後，拉李登輝下水，爆國安秘帳內幕，還稱執政八年為李登輝壓住75顆未爆彈，李氣炸。2005年8月，台聯慶祝四周年黨慶，是李扁最後一次同台；2008年年底，扁遭羈押，關了七年多，到2015年1月獲准保外就醫。