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「第一家庭」包袱壓力大 李登輝祖代父職30多年深愛家人

人生舞台謝幕！前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲

政壇恩怨／李登輝、連戰、宋楚瑜 難解的三角習題

聯合報 / 記者程平

1996年李連搭配競選總統。李登輝卸任後，一路走向台獨教父的軌跡，兩人最後因「棄連保扁」說，在2000年大選連蕭配慘敗後關係生變。 圖／聯合報系資料照片
1996年李連搭配競選總統。李登輝卸任後，一路走向台獨教父的軌跡，兩人最後因「棄連保扁」說，在2000年大選連蕭配慘敗後關係生變。 圖／聯合報系資料照片

李登輝曾欽點連戰宋楚瑜接班，連宋皆出自「登輝學校」，一個首席門生、一個是機巧人才，連戰聽話、宋楚瑜行事風格更對李登輝的味，當宋省長獨當一面後，李極力阻止宋登上大位，2000年總統大選，李力挺連戰，與宋決裂。

2000年大選，李站在連戰身邊指揮戰情，但是，連戰卻在自傳中描述了1995年台海危機的處理過程，也透露原本打算以蔣宋美齡信函挽救選情，兩個動作都讓李認為連戰背離本土化路線，兩人嫌隙漸生，最後，因為棄連保扁甚囂塵上，李連關係在大選慘敗後也跟著玩完。

1994年11月26日 李登輝為宋楚瑜的省長選舉賣力助選。之後兩人關係因凍省而急速冷凍。李宋恩怨情仇幾乎見證了近20年台灣的政治發展。 圖／聯合報系資料照片
1994年11月26日 李登輝為宋楚瑜的省長選舉賣力助選。之後兩人關係因凍省而急速冷凍。李宋恩怨情仇幾乎見證了近20年台灣的政治發展。 圖／聯合報系資料照片

李宋從父子到讎敵的時間更短，就在1998年底凍省。宋楚瑜雖非本省籍，但對民情、社會脈動的掌握，及對政治操作的嫻熟，讓他只擔任一屆省長，聲勢便如日中天，外界看好他接班，卻也讓李登輝忌憚。當李登輝決定凍省，活生生拆掉宋楚瑜的政治舞台，1998年宋楚瑜帶著高支持度卸任省長，也帶著李登輝贈送的「諸法皆空，自由自在」八個字前往美國。

隔年3月宋楚瑜回台，決定投入總統大選，李登輝最後重手拋出興票案，重創宋楚瑜的聲勢，一夕扭轉宋的政途。李登輝曾以「孫悟空」比喻宋楚瑜，暗指自己是道高一丈的「如來佛」。形同陌路的兩人，在2012年大選前因「打馬」重新聯手合作，朋友可以一夕變敵人，敵人亦能一夕再成朋友。

李登輝 宋楚瑜 連戰

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