政壇恩怨／李登輝、馬英九關鍵相挺 最終決裂

1998年11月29日，馬英九在民意高度支持下，投入台北市長選舉，李登輝身為國民黨主席，在投票前一周，拉起馬英九的手稱他為「新台灣人」。 圖／聯合報系資料照片

「我手牽馬英九，這行動代表一切，我是支持他的。」1998年11月台北市長選舉投票前一周，李登輝為馬英九站台，他拉起馬英九的手稱他為「新台灣人」，台下沸騰。然而，在這之後十餘年，李馬關係丕變，兩人互動始終是熱門焦點。

李登輝口中的馬英九，曾經是「正直、不會貪汙」的新台灣人，最後李馬反目成仇，李登輝公開質疑馬英九「這樣的人有資格，做台灣的總統嗎？」

李馬結緣於總統府，故總統蔣經國決定開放赴中國大陸探親前，指示李登輝以副總統職務統籌「穎考專案」，馬英九是起草該案的執行秘書；馬還曾兼任李的英文翻譯半年，李接待外賓喜引用聖經，馬因此買舊約聖經，被李認為十分用心。蔣經國逝世後，宋楚瑜、馬英九等人聯繫國民黨中常委連署挺李登輝，李繼位總統前後，堪稱李馬關係的蜜月期。

1990年「2月政爭」，馬沒站在李的「主流派」這邊；兩年後修憲，馬為黨版「總統委任直選制」辯護，李突然丟出「公民直選制」，李馬關係變調。馬任職法務部長，查賄肅貪差點剷掉國民黨基業，最後被撤換，李私下斥馬用批評黨來建立個人聲望，國民黨差點被他搞垮。

1998年馬投入台北市長選舉，李對市長陳水扁未公開力挺，身為國民黨主席，李仍在投票前拉起馬的手，發揮關鍵影響力。

李馬關係在2000年遭逢重大挑戰。總統大選「變天」當晚，藍營上萬支持者群聚國民黨部前要李下台，馬深夜赴總統官邸請見李，吃了閉門羹，李不滿馬「逼宮」，馬之後競選市長連任，李砲轟馬違背本土路線，表態支持對手陣營。

2008年馬挾高民意支持度挑戰總統大位，李讚馬的優點是正直，不信馬貪汙，投票前還表態稱「自己的一票要投謝長廷」、但「我沒有叫大家去投他（謝）」；馬勝選後首站拜會李登輝，修補兩人關係。

馬執政後期，支持度滑落，李多次抨擊馬，甚至諷刺「一個民調只餘9%的總統，可笑得不得了！」對馬不留絲毫情面，李馬關係終致決裂。