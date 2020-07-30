「最佳聽眾」曾文惠 李登輝把她放在口袋70年

蔡英文總統2019年探視前總統李登輝與夫人曾文惠，並向他們拜年。 資料照片／總統府提供

李登輝卸下總統職務後，不吝在公開場合發表對政治社會脈動、國際情勢的見解，到晚年，想親自登門向他請益的人不計其數；礙於身體因素不見得能頻繁與外人交流，幸而身邊有位當了他近70年的最佳聽眾－曾文惠。

李登輝個性急躁、好議論，接受日本教育的他，習於日式家庭男主人的威權治家。曾文惠溫婉內斂，有日本傳統婦女「先生至上」的堅持。她曾說，太太要配合先生的腳步，不斷努力。不擅言詞，便配合好論的李登輝，當忠實聽眾，適時提供意見。李說，西裝右口袋永遠裝FUMI（小文，李對太太的暱稱）寫的小紙條，遇到事情、脾氣上來，摸摸口袋就忍住了。

李、曾都是新北市三芝人，曾文惠祖父是三芝鄉長，李登輝的祖父是保正，兩人父親則是好友、很早就為子女定下婚約；婚後，李登輝到美國康乃爾大學攻讀博士，曾文惠獨自照顧教育幼子，也一度赴美國陪讀。

從市長夫人、省主席夫人到坐上第一夫人的位子，曾文惠一直行事低調，除了官方要攜伴的場合，不喜與政治事務有連結。李登輝出訪日本，曾文惠形影不離伴隨在側，卻也總能找到適當的站位，讓人高馬大的先生替她「擋鏡頭」。

外界關注李登輝動態，知道晚年他的身體狀況不好，堅持搭機到海外演講、訪問，常忽略外型身材保養得宜的曾文惠，其實只比李登輝小三歲。2015年李登輝到東京的眾議員會館對上百位國會議員演講時，曾因健康因素不克前往，當時她已經快90歲。所以近李的友人擔心，李登輝的過世，會讓曾文惠難以承受。