公視案爆出蔡、蘇內鬥？ 政院否認

公視籌備國際平台爆出政府介入爭議，文化部緊急喊卡。國民黨文傳會主委王育敏昨天舉行記者會指出，四月總統府流出密件提及行政院長蘇貞昌已和網媒「新頭殼」創辦人、央廣董事胡元輝見面，想讓胡接公視董事長，但蔡英文總統卻屬意江春男，壞了蘇的布局才形成今天局面，「表面上是頻道爭議，實際上卻是民進黨高層大內鬥」。希望蔡總統對外交代清楚。

行政院發言人丁怡銘表示政府一體，總統和院長都有充分溝通，行政團隊充分合作才能讓台灣在疫情中站穩腳步，並無所謂與行政院或文化部「態度相左」問題。

文傳會副主委王鴻薇指出，新頭殼起初由蘇正平、莊豐嘉、胡元輝、李永得等人發起，這些人在蔡英文執政後就居要位，李永得是文化部長，莊豐嘉是華視總經理，蘇正平、胡元輝都是央廣董事。

文傳會副主委李永萍說，胡元輝、蘇正平還擔任優質新聞發展協會理事長與理事，該會在二○一八年成立台灣事實查核中心，六名委員包括胡元輝、蘇正平、羅世宏，所謂第三方公正機構角色備受質疑。另外，台灣事實查核中心前總編審黃兆徽不只擔任央廣董事，離開事實查核中心後擔任華視新聞部經理，同一群綠營媒體人士掌控公媒及號稱中立的事實查核中心，「這個國家和媒體集團要亂到什麼程度？希望胡元輝和江春男自重。」