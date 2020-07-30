公視國際頻道爭議 國民黨：蔡英文、蘇貞昌大內鬥

王育敏表示，公視董事不該由蔡英文、蘇貞昌來指定，而是董事互推，但董事都還沒產生就要指派董事長，「你們是不是意見不合是不是在鬥爭？」希望蔡總統對外交代清楚。王也諷刺，公視淪為民進黨內鬥戰場，公共化變全面綠化，原來民進黨所謂的黨政軍退出三台，是要其他政黨退出，它自己要進入。

國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，網媒「新頭殼」起初由蘇正平、莊豐嘉、胡元輝、李永得等人發起，跟綠營關係匪淺，這些從新頭殼出身的媒體人，自從蔡英文2016年執政後，就在公廣集團、以及央廣內居要位。莊豐嘉現任華視總經理，新頭殼前董事長蘇正平擔任央廣董事，胡元輝則是央廣董事之外，外傳已內定擔任公廣董事長。

王鴻薇進一步指出，文化部前部長鄭麗君的先生沈學榮是「慕哲社會企業公司」的代表人，而「慕哲」過去也是投資新頭殼母公司的大股東。新頭殼在2016年出現財務問題，但之後由競鋒集團買下，競鋒的背後就是網銀集團持有者蕭政豪，蕭政豪與民進黨新潮流系的立法院副院長蔡其昌交情深厚，蔡英文、陳菊也都曾特地前往網銀公司參訪，顯示新系除了派系鬥爭外也在爭媒體資源。

國民黨文傳會副主委李永萍說，代表蘇貞昌系統以為自己早勢在必得的新頭殼幫，還以公正第三方角色監督其他的媒體，如胡元輝、蘇正平擔任「優質新聞發展協會」理事長與理事，優質新聞發展協會地址與新頭殼相同，顯見關係之密切。優質新聞發展協會2018年還成立「台灣事實查核中心」，該中心六名委員中，胡元輝、蘇正平與羅世宏都是央廣董事，所謂「第三方公正機構」的角色早已備受質疑。

李永萍指出，台灣事實查核中心前總編審黃兆徽不只擔任央廣董事，離開事實查核中心後，更加入同屬公共媒體的華視擔任新聞部經理。長期以來，由同一群綠營媒體人士掌控公共媒體以及號稱中立的事實查核中心，對於該中心是否中立更是缺乏公信力。她感慨，這個國家和媒體集團要亂到什麼程度？希望胡元輝和江春男要自重。