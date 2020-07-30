公視國際頻道爭議 國民黨：蔡英文、蘇貞昌大內鬥
王育敏表示，公視董事不該由蔡英文、蘇貞昌來指定，而是董事互推，但董事都還沒產生就要指派董事長，「你們是不是意見不合是不是在鬥爭？」希望蔡總統對外交代清楚。王也諷刺，公視淪為民進黨內鬥戰場，公共化變全面綠化，原來民進黨所謂的黨政軍退出三台，是要其他政黨退出，它自己要進入。
國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，網媒「新頭殼」起初由蘇正平、莊豐嘉、胡元輝、李永得等人發起，跟綠營關係匪淺，這些從新頭殼出身的媒體人，自從蔡英文2016年執政後，就在公廣集團、以及央廣內居要位。莊豐嘉現任華視總經理，新頭殼前董事長蘇正平擔任央廣董事，胡元輝則是央廣董事之外，外傳已內定擔任公廣董事長。
王鴻薇進一步指出，文化部前部長鄭麗君的先生沈學榮是「慕哲社會企業公司」的代表人，而「慕哲」過去也是投資新頭殼母公司的大股東。新頭殼在2016年出現財務問題，但之後由競鋒集團買下，競鋒的背後就是網銀集團持有者蕭政豪，蕭政豪與民進黨新潮流系的立法院副院長蔡其昌交情深厚，蔡英文、陳菊也都曾特地前往網銀公司參訪，顯示新系除了派系鬥爭外也在爭媒體資源。
國民黨文傳會副主委李永萍說，代表蘇貞昌系統以為自己早勢在必得的新頭殼幫，還以公正第三方角色監督其他的媒體，如胡元輝、蘇正平擔任「優質新聞發展協會」理事長與理事，優質新聞發展協會地址與新頭殼相同，顯見關係之密切。優質新聞發展協會2018年還成立「台灣事實查核中心」，該中心六名委員中，胡元輝、蘇正平與羅世宏都是央廣董事，所謂「第三方公正機構」的角色早已備受質疑。
李永萍指出，台灣事實查核中心前總編審黃兆徽不只擔任央廣董事，離開事實查核中心後，更加入同屬公共媒體的華視擔任新聞部經理。長期以來，由同一群綠營媒體人士掌控公共媒體以及號稱中立的事實查核中心，對於該中心是否中立更是缺乏公信力。她感慨，這個國家和媒體集團要亂到什麼程度？希望胡元輝和江春男要自重。
政策會副主委、公視審議委員陳學聖表示，過去他長期在立院教育文化委員會，對於公視這幾年荒腔走板的作為非常感慨和痛心，公視沒辦法活下去必須靠政府補助，但不代表他就能變成「央視」，整個民進黨的大外宣計畫可以看到文化部和政府對於公視的予取予求，國際頻道計畫一個月誕生又一個月夭折，公視董事可以為了這個計畫辭職，結果最後文化部喊卡，這個計畫的來龍去脈，它的誕生跟夭折，就顯示民進黨對公視的不尊重。
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