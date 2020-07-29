從贊成設國際頻道到反對 陳順孝：公視價值不只58餘億

公視高層受文化部委託密籌國際影音平台前導案，公視董事陳順孝昨發文，表明他雖贊成公視國際影音平台，卻投反對票的心路歷程。「因為我認為公視的獨立、專業，價值不只（影音平台五年期總預算）58億4500萬。」

陳順孝說，7月16日董事會他有事請假，19日傍晚接到本報記者電話，問對公視秘密籌設國際影音平台的看法，一頭霧水。隔天他看到媒體報導，又透過管道了解，才知此事。他納悶公視管理團隊為何不向董事會報告？想說等27日臨時董事會解惑。

陳順孝說，他24日收到臨董會會議資料，結果只有8頁，後來透過管道找到17頁全文，認為並不成熟，原因就是太倉促。

陳順孝說，後來他才知道，該案5月27日啟動，6月12日就向文化部提出企畫書，前後只有十幾天，難免不成熟。可是國際傳播是何等大事，前導計畫4500萬、正式計畫58億是多少勞苦百姓的稅金，貿然投入一個不成熟的計畫，恐怕浪費錢又無法達成目標。公視明明有能力企劃製作「通靈少女」、「我們與惡的距離」這樣叫好叫座、享譽國際的節目，為什麼不給公視同仁多一點時間籌劃，硬要催逼他們趕製平庸內容上世界舞台？

「國際傳播有緊急到這個程度嗎？爭取老外青睞有這麼容易嗎？為什麼不準備好再上陣？」

之後他比對總經理寄來的相關時程，發現該案確實早就開始，總經理在董事會上講的啟動日期沒說實話。

他表示，董事馮小非做了查證，發現問題重重，例如總經理說6月16日開會討論「送文化部的提案該如何撰寫」，還強調國際影音平台「到這個時候都還不是已經確定的案子」，可是馮小非掌握的文件顯示，早在6月12日上午就已經將4500萬前導計畫的企畫書提報給文化部。6月18日董事會，總經理完全沒提4500萬計畫。不僅如此，經理團隊進一步撰寫四年58億的正式計畫企劃書，並在7月16日上午提交國發會，當天下午開董事會，總經理同樣沒報告，馮小非提問後，總經理還偽稱6月18日之後才接獲訊息。

本報先前對以上都已報導，陳順孝說，他是看了馮小非的對照表，才知道總經理隱瞞董事會、遮掩事實的情況，比他想得更嚴重，對總經理的信任完全破滅。

陳順孝說，他還看到董事邱家宜在鳴人堂發表的文章，指在國際頻道籌畫過程中，已有以尚未誕生的「未來董事長」代理人自居者，在公視內部調兵遣將、分配預算，且對內並不諱言與未來董事已有溝通。他覺得有點不敢置信，向公視同仁打聽，不只一人證實邱董事所言不虛。

在臨董會場上，陳順孝看到桌上擺著一位監事的獨立意見書，除了要求總經理講清楚是不是「上個月董事會（6月18日）後才接獲訊息」外，更質問：請問研發部、新媒體部、工程部為什麼已經提前去拜訪外傳的未來董事長？以什麼名義？去談了什麼？

陳順孝說，他在驚愕下，在會上請總經理說明，沒想到總經理竟說，可能是三部門的人本來就認識外傳新董事長，這是他們私人交友，不便干涉。他請總經理至少調查一下，她先是答應，然後又說這不知道方不方便問。陳順孝表示，他越聽越怒，如此攸關公視獨立性的事情，竟想如此放過，讓他對此事的真實性、嚴重性更加懷疑。

他說，把監事意見書和邱董事文章擺在一起看：未來董事長傳已內定，有人以未來董事長代理人自居在公視內部調兵遣將，連研發、新媒、工程部的人都去見過外傳的未來董事長，如果屬實，這不是政治介入，什麼是政治介入？放任這樣的事情，我們還是獨立自主的公共電視嗎？

他表示，就這樣，原本他對國際影音平台樂見其成，覺得臨董會補正程序就可推動，越來越遲疑。

他說，他贊成公視建置國際影音平台，一來是因為公視獨立自主、不受政府控制，能夠向國際傳播特色台灣、多元文化，不致淪為「大外宣」；二來是因為公視夠專業、有創意，能夠做出讓人眼睛一亮的節目，增進老外對台灣的瞭解和好感；三來公視經費不足，58億4500萬的資金挹注，可以擴充公廣集團的資源，讓公視做好更多事。

但實際檢視國際影音平台建置過程，一來政治插手，破壞公視獨立自主；二來倉促趕工，做不出夠水準的企畫和節目；三來經費是專案補助，不是法定預算，政局多變，經費多寡甚至能否持續都有變數。這與他認知的公視國際影音平台迥然不同。

在臨董會上，他和馮小非質疑總經理欺瞞董事會，總經理否認，說是認知差距，而且程序正常；他要求釐清公視主管是否拜見外傳的新董事長，總經理說這是個人交友，不便過問；他要求提供真正完整的資料，總經理現場拿出一疊文件，董事長說讓大家傳閱20分鐘，在他抗議下改為影印給大家，我細看影印本，少了馮小非找到的關鍵文件。

至於其他董事，有人認為管理團隊的問題沒到欺瞞程度，有人要求不要討論政治介入疑雲，多位董事主張公視應該把握這次機會，爭取經費來做國際影音平台，甚至有人強調，這次若不同意，明年就沒這預算，之後連討論的機會都沒有。

陳順孝說，經過三個多小時的爭辯，當他最後看著選票上同意、不同意、棄權三個選項，回想國際平台的粗糙企畫、問題程序、政治黑影，別無選擇的勾選不同意，因為他認為公視的獨立、專業，價值不只58億4500萬。