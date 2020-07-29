公視國際影音平台爭議 學者籲通過公共媒體法

公視設立國際影音平台引發爭議，公視總經理曹文傑今晚在公視節目「有話好說」說明計畫來龍去脈，學者劉昌德認為國際影音平台不是不能做，而要有法源依據，且不應以宣傳形式執行，呼籲應加速通過公共媒體法。

公視27日召開臨時董事會，討論文化部委託公視設立國際影音平台的前導計畫執行與否，若這項計畫通過，未來將展開4年新台幣58億「國際數位傳播計畫」。外界與多名董事質疑這項計畫是受政府指示做「大外宣」，且程序不完備，但最終結果仍以11：4通過。

不過，曹文傑、執行副總經理謝翠玉因程序爭議當場請辭，職位做到7月底；新聞部經理蘇啟禎則認為計畫缺乏充分討論，倉促執行將引發公視內外更大疑慮，也一併請辭。

公視「有話好說」主持人陳信聰今晚邀請曹文傑、投下反對票的公視第6屆董事鄭自隆以及政大新聞系教授劉昌德出席節目，討論公視獨立性與程序爭議。

曹文傑在節目中說明計畫來龍去脈，她表示，公視過往無論籌備台語台或超過預算上億元的前瞻計畫，都是先與文化部討論，架構雛型完成，確定有經費，才會向董事報告，與這次國際平台籌備過程沒有差異。鄭自隆也不認為這樣的程序有問題。

曹文傑指出，6月18日召開董事會時，此案尚未定案，並未向董事提及，直到6月20日，文化部長李永得確定會替公視爭取經費後，才在7月18日的董事會報告。

關於程序問題，劉昌德有不同看法。他以台語台為例，台語台籌備期相當長，召開不只一次的公聽會，也有專責的董事協同進行。劉昌德認為，國際平台太倉促，而且在文化部確定之後才開始讓董事會參與，並不妥當。

曹文傑也說明前導計畫的4500萬元的運用方式，分成4大部分，以公視新聞部、國際部、節目部主責的內容製作分得2970萬元最高，其餘網路平台、行銷宣傳與人事費，則分別為580萬、250萬、700萬元。

鄭自隆則在節目中再三強調，由公視設立國際平台沒有法源依據。他解釋，目前「公共媒體法」草案尚未通過，現有的「公共電視法」也未提到公視可對外進行國際宣傳。

主持人陳信聰補充，目前政府挹注給公視9億經費，法定明文是「捐贈」形式，現在改以類「標案」形式和政府簽下4年計畫。陳信聰說：「政府也許會透過給錢、不給錢形式，影響（公視）獨立自主，在沒有法源之前，公視接那麼多錢，難道不會像潘朵拉的盒子嗎？」

曹文傑回應說：「所有內容都還是有公共電視製作人內部把關，我們不做替政府擦脂抹粉的事情。公視絕對不造假。」

曹文傑也強調，這項計畫每年約10億的經費，最快明年2、3月簽約後才會開始。她認為在第7屆董事會成立後，仍有充裕時間討論，包含國際影音平台的組織架構、人事職掌，「甚至可以否決（計畫）」。

劉昌德提及，成立國際平台用意良好，國際傳播至關重要，由公視來主責執行沒問題，他相信公視嚴格的「新聞製播公約」、「製作人制」，不會流於政府宣傳。

不過，劉昌德表示，這項計畫不應以「宣傳」形式執行，否則會引起反感。他認為若要宣揚台灣價值，應該是「微外宣」，將現有做好的節目做外銷。他也希望趕緊通過「公媒法」，讓公視堂堂正正做事，並增加預算規模。