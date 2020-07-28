聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／公視內部 不安情緒正發酵…

聯合報 / 本報記者何定照
公視昨天臨時董事會通過國際影音平台前導案。圖／聯合報系資料照片
公視昨天臨時董事會通過國際影音平台前導案。圖／聯合報系資料照片

公視昨天舉行臨時董事會，通過國際影音平台前導案，事先未將此事報告董事會的兩位公視高層，在反對該案的新聞部經理蘇啟禎率先辭職下跟著辭職，風波看似暫歇。然而，從蘇啟禎一開始執行該案，到後來轉為反對，甚至不惜辭職明志，暴露公視內部一股不安情緒正在發酵，並不會因臨董會通過議案而劃下休止符。

蘇啟禎昨在董事會上激昂發言，在許多公視董事認為影音平台四千五百萬元預算乃是難得大禮、甚至可贏得未來四年五十八億元預算時，力陳公視「窮要窮得抬頭挺胸，我們不能為了天邊雲彩，不珍惜公視累積」，他不顧會議程序的擅自發言，據指出惹怒會上一票人，但也顯示出公視內部對公視獨立性失守的憂心。

據指出，公視新聞部長年遵守「編輯室公約」等規範，內部對自我守住與政治距離很有信心。但這次彙整所有部門提案而成的前導計畫案中，還包括過去沒做過新聞、未有「編輯室公約」等部門參與，熟知新聞運作的公視人，難免憂心未來高層或外界的手會伸入這些部門，對方卻可能像這次公視高層一樣缺乏距離意識。

許多人認為，主事者若一開始就照程序告知董事會，而非因文化部限期要求，為怕節外生枝而暗度陳倉，不會破壞原本的美事一樁。然而隱憂是，也許實情是真正原因根本不能說，饒富經驗的公視高層也只得聽命照做。也因為這「聽命」的行動，破壞了公視應守的規矩。

文化部最新聲明指出，為避免政府干預公視疑慮再起，將再審慎完整評估公視「國際影音平台」前導計畫後續推動。文化部「冷處理」或許能稍降爭議熱度，但即將展開的新任董事審議、董事長選舉等，也將重揭這一連串熱人事話題。究竟什麼偉大任務，要犧牲三位高層非過不可？許多未解之謎仍在五里霧中打轉。

公視 文化部

延伸閱讀

公視設國際頻道爭議　陳郁秀發內部信說明

【公視之亂3】誰在超前部署？公視新聞部經理：我們的單純遭人利用

【公視之亂1】2封信戳破公視說謊 董事擬杯葛到底要求懲處

邱家宜／放任「親信政治」哪來「一臂之遙」：公視國際頻道風波解讀

相關新聞

公視國際頻道前導計畫過關 正副總經理被逼雙辭

公視密籌國際影音平台引發部分董事不滿，昨天舉行臨時董事會，以贊成十一票、反對四票，通過預算四千五百萬元的影音平台前導案。...

陳郁秀公開信「公視會做大外宣嗎？」文化部：計畫再評估

公視臨時董事會議昨以十一比四票通過「國際影音平台」前導計畫，總經理曹文傑、執行副總謝翠玉等人請辭。文化部說，對董事會決議...

新聞眼／公視內部 不安情緒正發酵…

公視昨天舉行臨時董事會，通過國際影音平台前導案，事先未將此事報告董事會的兩位公視高層，在反對該案的新聞部經理蘇啟禎率先辭...

公視新聞部經理蘇啟禎憂：是否有人假公濟私

公視接受文化部委託密籌國際影音平台引發內部爭議，參與該案的公視新聞部經理蘇啟禎接受本報專訪表示，團隊原本只是本著新聞初心...

公視董事質疑：國際頻道為宣揚政府價值？

公視密籌國際影音平台，文化部長李永得指絕非「大外宣」。本報獨家取得該平台前導計畫規畫案，內容引用蔡英文總統貼文談源起背景...

國際影音平台風波 公視董事：要做大外宣何必找公視

公共電視臨時董事會議今以11比4票通過「國際影音平台」前導計畫，總經理曹文傑等三位高層卻在董事會上請辭。董事徐瑞希還原「...

公視三位高層請辭 藍委：明志意味十足

公視三名高層請辭，引發熱議。國民黨立委林奕華今質疑，總經理曹文傑等三位公視高層提出口頭請辭表示「空穴不來風」，若行得直、...

公視通過國際影音平台計劃 文化部：尊重但遺憾遭扭曲

公共電視臨時董事會議今以11比4通過「國際影音平台」前導計畫，但總經理等三高層請辭。文化部表示，對董事會決議[敬表尊重」...

【公視之亂3】誰在超前部署？公視新聞部經理：我們的單純遭人利用

公視爆出受文化部委託密籌國際影音平台以來，為何趕到只能用一個月籌畫、半年完成，且非做不可，一直啟人疑竇。參與該案的公視新聞部經理蘇啟禎接受本報專訪表示，團隊原本只是本著新聞初心參與規畫，近日才知董事不知此計畫，憂心是否有人假公濟私、一路「超前部署」，新聞部同仁的單純遭利用。蘇啟禎今天在臨時董事會也當場宣布請辭。

公視總經理、副總請辭 原來是他「驚天一辭」逼的

公視日前爆密籌國際影音平台，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉今在臨時董事會上宣布辭職。不過據指出，兩人辭職原本被質疑「打...

11：4 公視國際影音平台通過 總經理、執行副總經理辭職

公視密籌國際影音平台引發董事不滿，今早舉行臨時董事會討論此案。據指出，會上爭辯不斷，公視總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉...

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

公共電視上午召開臨時董事會，會議歷時三個半小時，針對十億元國際頻道爭議，公視董事們砲聲隆隆，總經理曹文傑、執行副總經理謝...

熱門新聞

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

天鷹將結案…阿帕契結餘款 美提「交換」我悍拒

李眉蓁論文抄襲案 教育部怒了：大學不查處、扣招生名額

直播／新增4境外移入 傳1移工返泰確診？指揮中心臨時記者會延至15：00舉行

新增4境外移入？ 指揮中心14：00開臨時記者會說明

高市綠營議員黃明太退出黨團 無法認同「打假球」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。