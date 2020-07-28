新聞眼／公視內部 不安情緒正發酵…

公視昨天舉行臨時董事會，通過國際影音平台前導案，事先未將此事報告董事會的兩位公視高層，在反對該案的新聞部經理蘇啟禎率先辭職下跟著辭職，風波看似暫歇。然而，從蘇啟禎一開始執行該案，到後來轉為反對，甚至不惜辭職明志，暴露公視內部一股不安情緒正在發酵，並不會因臨董會通過議案而劃下休止符。

蘇啟禎昨在董事會上激昂發言，在許多公視董事認為影音平台四千五百萬元預算乃是難得大禮、甚至可贏得未來四年五十八億元預算時，力陳公視「窮要窮得抬頭挺胸，我們不能為了天邊雲彩，不珍惜公視累積」，他不顧會議程序的擅自發言，據指出惹怒會上一票人，但也顯示出公視內部對公視獨立性失守的憂心。

據指出，公視新聞部長年遵守「編輯室公約」等規範，內部對自我守住與政治距離很有信心。但這次彙整所有部門提案而成的前導計畫案中，還包括過去沒做過新聞、未有「編輯室公約」等部門參與，熟知新聞運作的公視人，難免憂心未來高層或外界的手會伸入這些部門，對方卻可能像這次公視高層一樣缺乏距離意識。

許多人認為，主事者若一開始就照程序告知董事會，而非因文化部限期要求，為怕節外生枝而暗度陳倉，不會破壞原本的美事一樁。然而隱憂是，也許實情是真正原因根本不能說，饒富經驗的公視高層也只得聽命照做。也因為這「聽命」的行動，破壞了公視應守的規矩。

文化部最新聲明指出，為避免政府干預公視疑慮再起，將再審慎完整評估公視「國際影音平台」前導計畫後續推動。文化部「冷處理」或許能稍降爭議熱度，但即將展開的新任董事審議、董事長選舉等，也將重揭這一連串熱人事話題。究竟什麼偉大任務，要犧牲三位高層非過不可？許多未解之謎仍在五里霧中打轉。