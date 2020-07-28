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公視新聞部經理蘇啟禎憂：是否有人假公濟私

聯合報 / 記者何定照／台北報導
公視新聞部經理蘇啟禎。圖／取自臉書
公視新聞部經理蘇啟禎。圖／取自臉書

公視接受文化部委託密籌國際影音平台引發內部爭議，參與該案的公視新聞部經理蘇啟禎接受本報專訪表示，團隊原本只是本著新聞初心參與規畫，近日才知董事不知此計畫，憂心是否有人假公濟私、一路「超前部署」，新聞部同仁的單純遭利用。

公視昨天召開臨時董事會，蘇啟禎在會中請辭新聞部經理職務。他表示，他在五月被要求提出簡單企畫案讓研發部彙整時，也納悶文化部委託公視籌備英語影音頻道的前導計畫預算高達四千五百萬元，是否需要這麼急？何況高層告知的預算來源是行政院第二預備金，這筆錢一般用在如紓困等緊急狀況，且現在又是董事會看守期，但基於連年來確實有不少倡議公視製播英語頻道的呼聲，也就依囑展開工作。

外界質疑公視依文化部交辦做國際影音平台，蘇啟禎說，該案雖是文化部發想，但公視仍可決定要否接受，何況公視過去也有此意，且一直在實驗影音，兩者間未必全然是權力從屬關係。

上周看到公視董事馮小非臉書貼文及媒體報導，蘇啟禎才知道公視並未告知董事國際影音平台案，「這是嚴重瑕疵！」他說，六月以來，公視每周有製作人會議，期間布達過兩、三次，「這怎會是祕密？」他才發現，過程有些環節沒扣到。

蘇啟禎指出，也許從一開始過程就不單純。就他所知，文化部確實沒框定什麼內容，只說要用完這筆錢，公視高層也說會尊重他們提案，同仁也堅守「編輯室公約」規範、製作人制等，表明不能做大外宣。「為何明明是開大門走大路的事情，沒有尊重應是最上位、訂方針的董事會？」

公視 文化部 行政院

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