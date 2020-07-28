陳郁秀公開信「公視會做大外宣嗎？」文化部：計畫再評估

公視臨時董事會議昨以十一比四票通過「國際影音平台」前導計畫，總經理曹文傑、執行副總謝翠玉等人請辭。文化部說，對董事會決議「敬表尊重」，但對過程中被扭曲為「政府黑手沒收公視」深表遺憾，另為避免政府干預疑慮再起，文化部將再審慎評估後續如推動前導計畫。

公廣集團董事長陳郁秀和曹文傑、謝翠玉聯名發公開信，三人信中表示，過去公視便不斷倡議台灣應有國際頻道，在後疫情時代社會各界尤其殷盼，總算讓預算有眉目，籌設的可能時機成熟了，「公視當仁不讓，積極爭取，就是此事的本質。」

三人信中還反問公視員工：「你們覺得你們會做大外宣嗎？」關於公廣獨立自主，不受政府控制的公廣精神，別說有公視法規範與各式監督，「我們認為早已內化成為公視同仁思想與行為的一部分，我們深具信心，部分董事的不斷宣示與標榜，我們感謝提醒。」

不過，新一屆董事會原去年十月就應選出，公視領導階層任期照理去年十月跟著到期，但因至今只選出七名新董事，新董事會遲未完成籌組，既有董事和公視領導階層像是「看守內閣」。另文化部曾說希望今年八月可完成新董事名單審查，成立新一屆董事會、新的經營團隊也會到位，正和曹、謝兩人昨表態辭職做到七月底時間相符。

曹文傑與謝翠玉在信中說，雖然有人可能會說，他們本來就是任期制、也即將卸任了，但兩人主動提出來是表示她們的態度，強調「四年來，我們只有責任、沒有戀棧。」

文化部長李永得。圖／聯合報系資料照片

文化部說，後續推動「國際影音平台」政策不變，但對前導計畫的後續推動，為避免政府干預公視之疑慮再起，文化部將再做審慎完整評估。

文化部說，公視成功建立品牌聲譽，獲社會各界信賴，因此，政府推動「國際影音平台」計畫時，首選是公視，相信公視有能力製播優質、多元客觀的影音節目。還說公視是全民的，無「圖利私人」的問題，「政府的這片『信任』的善意，卻被扭曲為『政府黑手沒收公視』」，文化部深表遺憾。

公視說，昨臨時董事會記名投票通過前導專案後，若政府預算仍通過，將可進行簽約，至於國際影音平台四年計畫草案將交由下屆董事會議處。