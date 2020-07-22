菜寮站680米2房999萬起

從疫情時期到後疫時代，大眾一度以為會被影響的房市，出奇地在各區域傳出熱銷的捷報，甚至一些個案在三個月內就完銷！總結分析，因為疫情帶來的全球經濟震盪，各產業蕭條、股市大跌，反觀房地產才是保值至上的標的，加上央行降息、市場資金氾濫以及台商回流，房市成了資金停泊的最佳港灣。在這樣的狀況下，最受關注的莫過於是地段、捷運具備，總價帶相對親切的潛力首購宅， 不僅符合自住剛性需求，也具有強勢保值的優勢，『國門巨星』3分鐘進北市，2房總價999萬起入主，消息一傳出，現場詢問電話接到手軟，未演先轟動，帶起房市熱燒高潮！

圖／國門巨星 提供

雙捷運核心保值鐵則，『國門巨星』再現搶購風當捷運已成為房價跳升的保證，當北市捷運沿線都已漲到最高點，買輕鬆近取北市，掌握雙站起漲點的捷運位置才是買房王道！『國門巨星』忠孝橋3分鐘進北市，菜寮站680米、2站直奔北市，9分鐘三重站機場捷運線出國去，加上未來環狀線北環段通車，還有中山高、台64、65線、新北環河快速道四通八達銜接路網，遊走大台北無往不利，潛藏的增值力道確切可見，若民眾想逢低購屋就要趁現在。

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2房999萬起＋完工承諾，低利購屋正當好負責代銷的璞石開發楊天厚專案經理表示，現今利率低，青年首購優惠貸款更可達1.19%的低利，『國門巨星』2房總價999萬起，換算下來房貸比房租還便宜，當然要買自己的房才划算，且「星辰館」樓高3米5「星悅館」樓高3米25，室內格局方正、無走道浪費，收納坪效高，居住舒適感更優渥，加上提供三重前所未有的完工承諾保證，讓買屋多了一份安心保障，青年們成家完全能大大放心。

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