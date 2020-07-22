菜寮站680米. 三捷雙站增值強勁

隨著央行降息，房貸利率新低，各家銀行都有1.45%的利率，青年安心成家購屋貸款方案，前兩年利率更低到1.19%，不限於首購族，只要名下沒有房產皆可申請，今年三月，政府更宣布房貸一千萬以下再降息0.5%，消息可說是振奮購屋者的心，換算而來，房貸比房租更便宜划算，加上寬限期的運用，輕而易舉可買下人生第一房。不用再拿自己的辛苦錢幫房東存款，只要看準有潛力的雙捷運標的，未來以屋換屋賺到增值金，三重熱銷個案『國門巨星』3分鐘進北市，2房總價999萬起入主，小資女王、黃金單身漢首購人生第一房正是時候！

圖／國門巨星 提供

親近北市親民房價，『國門巨星』亮眼勝出距菜寮站僅680米的『國門巨星』，步行到三重站9分鐘，卡位雙站核心，2站直奔北市，不用追逐北市每坪百萬起跳房價，輕快隨時同步北市人生，相較同樣2站進北市的永和、板橋，更有置產CP值；綜觀新北市，同樣新蘆線的末端蘆洲站已上站每坪50萬以上，頭前庄站更要每坪60萬起跳，連機場捷運沿線，房價都直追每坪50萬，更別說遙遠的紅樹林也是穩站每坪60萬，在回不去的房價時代，更應挑選具補漲實力的標的！忠孝橋3分鐘，與北市親近價格卻又親民的『國門巨星』，真的具有強大的購屋優勢，且未來環狀線北環段通車，中山高、台64、65線、新北環河快速道四通八達銜接路網，更為增值添翼。

搶先受惠雙子星利多，商圈、公園、學府備齊『國門巨星』興華公園步行2分鐘，綜合運動公園漫步5分鐘，擁抱424公頃大都會河濱公園休憩綠意，生活質地可圈可點，且坐擁三重首屈一指行政核心圈，區公所、聯合醫院、綜合體育館、運動公園匯聚，力行市場、家樂福商圈、三和夜市後援生活，CITYLINK購物中心同步世界流行，優先受惠雙子星開發案區域發展紅利，加上二重國小、重陽國小、二重國中、明志國中，就學教育實力扎根，優越定居完美生活。

2房總價999萬起，三重首趨提供完工承諾負責代銷的璞石開發楊天厚專案經理表示，『國門巨星』2房總價999萬起，「星辰館」樓高3米5「星悅館」樓高3米25，兩房室內無樑、三房樑柱外露，皆不佔室內面積亦不計坪計價，格局十分方正、無走道浪費，收納坪效高，兩棟皆配備位移型鋼板制震壁，穩固世世代代安全，大廳配置日本夏普空氣清淨機，戶戶裝設高性能玻璃搭水密氣密窗，隔音效果佳，室內悠享靜謐，並採用當層排氣工法保持空氣清淨，居住舒適感更優渥，加上寶國建經提供三重前所未有的完工承諾保證，讓買屋多了一份安心保障。

金富勝建設攜手建築常勝軍，擘畫三重新地標金富勝建設興業薛董事長領軍，與打造台北多座建築地標的吳非士建築師、豪宅御用的新構造工程顧問夏沛禹技師以及具有多次捷運線基礎工程建設經驗的富國技術工程＆開泰工程一同攜手，並以新加坡知名建築團隊WOHA設計的PARK ROYAL為借鏡，將本案低樓層規劃為停車場，整體住家樓層往上拉高，不論是居住的舒適度、景觀面，都得到更有效的配置，為三重打造不同以往的建築地標。