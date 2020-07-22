三重首趨完工承諾 國門巨星安心成家

消費者買房最怕遇到建商財務出狀況，讓辛苦累積想要買房的存款一去無回，在消費者意識抬頭下，為了保障購屋大眾的買房權益，政府特別明定預售屋買賣須提供價金信託履約，因此房屋預售市場開始普遍有了履約信託保證，但想買預售屋的您知道嗎？真正可以讓購屋者買得安心又放心的，是所謂的「完工承諾」。也就是說，在建商發生問題時，第三方將會肩負起將房屋蓋好的責任，直至產權登記完成，是對購屋者的安心購屋承諾。最近三重房市即有建商引領先趨，直接和寶國建經合作，在推出的『國門巨星』建案做到完工承諾購屋保證，實際達到消費者的買房安全感！讓許多正在看房的年輕購屋者趨之若鶩，蔚為話題！

圖／國門巨星 提供

台北生活延伸線，424公頃河濱公園樂活『國門巨星』2站進北市，生活直接與台北同步，雙子星開發案區域發展紅利牽手共享，掌握三重首屈一指行政核心圈，區公所、聯合醫院、綜合體育館、運動公園匯聚，力行市場、家樂福商圈、三和夜市後援生活，CITYLINK購物中心同步世界流行，興華公園步行2分鐘，綜合運動公園漫步5分鐘，擁抱424公頃大都會河濱公園休憩綠意，二重國小、重陽國小、二重國中、明志國中，就學教育實力扎根，收納最好的生活姿態。

忠孝橋3分鐘，菜寮站680米當捷運成為都市行進的主要方式，近捷運而居才是完美的置產方程式！『國門巨星』忠孝橋3分鐘進北市，菜寮站680米，聚餐、逛街、看展覽，滿足頂級生活型態，南京松江金融圈、信義計畫區與您生活為伍，生活水平同一TONE調， 9分鐘三重站機場捷運線出國去，商務、旅遊輕鬆跨界，未來環狀線北環段通車，還有中山高、台64、65線、新北環河快速道四通八達銜接路網，遊走大台北無往不利，奔馳的身價扶搖直上。

2房總價999萬起，配備制震壁完善防疫本案「星辰館」樓高3米5「星悅館」樓高3米25，兩房室內無樑、三房樑柱外露，皆不佔室內面積亦不計坪計價，格局十分方正、無走道浪費，收納坪效高，負責代銷的璞石開發楊天厚專案經理表示，『國門巨星』這樣優質的2房格局，總價只要999萬起，CP值真的很值得，在低利當下的現今不如把房租轉成買房金，絕對買到賺到，且兩棟皆有配備位移型鋼板制震壁，穩固世世代代安全，大廳配置日本夏普空氣清淨機，戶戶裝設高性能玻璃搭水密氣密窗，隔音效果佳，室內悠享靜謐，並採用當層排氣工法保持空氣清淨，安全防疫都為住戶設想到了。

金富勝建設攜手建築老將，打造安心居住好宅金富勝建設興業薛董事長領軍，與打造台北多座建築地標的吳非士建築師、豪宅御用的新構造工程顧問夏沛禹技師以及具有多次捷運線基礎工程建設經驗的富國技術工程＆開泰工程一同攜手，並以新加坡知名建築團隊WOHA設計的PARK ROYAL為借鏡，將本案低樓層規劃為停車場，整體住家樓層往上拉高，不論是居住的舒適度、景觀面，都得到更有效的配置，為三重打造不同以往的建築地標。