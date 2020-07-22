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巨蛋傳複製中市府否認 建築師質疑怎可如此對待台灣？

優選鋼板制震壁 處震不驚安穩固家

文 / 國門巨星 提供

買房是人生大事，買對具有制震強項的好宅，比選擇豪宅更能安家守護一輩子，位處地震帶的台灣，時不時就感受地牛翻身的驚人震度，擁有絕佳的制震設計建築，絕對是購屋決策的標配，『國門巨星』深諳自住者購屋心，從地基結構一直到建築制震設計，在在以高標思量，特聘台北豪宅設計各領域專家，一同擘畫高規結構安全，為居住者打造一個安全、穩固，全方位超前部署的未來性好宅。

圖／國門巨星 提供
圖／國門巨星 提供

豪宅建築悍將攜手，給家實在強大的安全感
好的建築來自於強大的團隊。金富勝建設興業邀請打造台北多座建築地標的吳非士建築師、豪宅御用的新構造工程顧問夏沛禹技師，以及具有多次捷運線基礎工程建設經驗的富國技術工程＆開泰工程共同擘畫高規好宅『國門巨星』，並以制震安全為首要，特別於「星辰館」4F-10F加裝位移型鋼板制震壁，每層樓2片，共14片；「星悅館」1F-5F加裝位移型鋼板制震壁，每層樓2片，共10片，地震時，以位能吸收地震能量，以減輕建築的負擔，延長建築結構壽命，耐震性更佳，就是為了給家更優越強大的安全感，讓買屋者真正住得更安心。

忠孝橋3分鐘進北市，菜寮站680米
『國門巨星』忠孝橋3分鐘進北市，菜寮站680米，聚餐、逛街、看展覽，滿足頂級生活型態，南京松江金融圈、信義計畫區與您生活為伍，生活水平同一TONE調， 9分鐘三重站機場捷運線出國去，商務、旅遊輕鬆跨界，未來環狀線北環段通車，還有中山高、台64、65線、新北環河快速道四通八達銜接路網，遊走大台北無往不利，身價漲勢急起直追。

三重行政繁華紅心，全方位生活滿分滿點
雙子星開發案區域發展紅利牽手共享，掌握三重首屈一指行政核心圈，區公所、聯合醫院、綜合體育館、運動公園匯聚，力行市場、家樂福商圈、三和夜市後援生活，CITYLINK購物中心同步世界流行，興華公園步行2分鐘，綜合運動公園漫步5分鐘，擁抱424公頃大都會河濱公園休憩綠意，二重國小、重陽國小、二重國中、明志國中，就學教育實力扎根，『國門巨星』收納最好的生活姿態。

高效正2房總價999萬起，限席熱銷搶購中
以新加坡知名建築團隊WOHA設計的PARK ROYAL為借鏡，將本案低樓層規劃為停車場，整體住家樓層往上拉高，不論是居住的舒適度、景觀面，都得到更有效的配置，尤其「星辰館」樓高3米5「星悅館」樓高3米25，兩房室內無樑、三房樑柱外露，皆不佔室內面積亦不計坪計價，格局十分方正、無走道浪費，收納坪效高，『國門巨星』這樣優質的2房格局，在三重來說真的實屬難得，加上大廳配置日本夏普空氣清淨機，戶戶裝設高性能玻璃搭水密氣密窗，隔音效果佳，室內悠享靜謐，並採用當層排氣工法保持空氣清淨，現在總價只要999萬起，來人詢問踴躍，限席熱銷中，首購族絕對別錯過為自我人生購置第一棟房的機會。

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消費者買房最怕遇到建商財務出狀況，讓辛苦累積想要買房的存款一去無回，在消費者意識抬頭下，為了保障購屋大眾的買房權益，政府特別明定預售屋買賣須提供價金信託履約，因此房屋預售市場開始普遍有了履約信託保證，

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