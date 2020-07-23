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藍爆高壽濤跨足兩岸 紅綠通吃

聯合報 / 記者王寓中徐偉真賴佩璇／台北報導
台北市議員游淑慧（左起）、國民黨文傳會主委王育敏及國民黨革實院長羅智強昨天由律師葉慶元陪同，赴北檢控告總統府秘書長蘇嘉全、立委蘇震清誣告。記者侯永全／攝影
台北市議員游淑慧（左起）、國民黨文傳會主委王育敏及國民黨革實院長羅智強昨天由律師葉慶元陪同，赴北檢控告總統府秘書長蘇嘉全、立委蘇震清誣告。記者侯永全／攝影

國民黨揭露駐印尼代表處密電，指總統府秘書長蘇嘉全與其侄子、立委蘇震清排除外館，並透過人力仲介揚運集團見印尼高層謀私利，電報中多次透露對「中間人」、也就是揚運董事長高壽濤的隱憂，國民黨革實院副院長游淑慧再接獲過去曾與高壽濤合作對象的爆料，指高跨足兩岸國營企業，是紅綠通吃的紅頂商人。

國民黨文傳會主委王育敏、革實院院長羅智強和游淑慧昨天也赴台北地檢署控告總統府秘書長蘇嘉全及民進黨立委蘇震清誣告。國民黨聲明中指出，駐印尼代表處的電報中陳述如此嚴重，涉及國家利益，當然必須還原事實真相。

游淑慧指出，二○一六年十二月八日，揚運才剛和福建貿促會，共同參與印尼重要工程會議，但十二月十九日，轉身又馬上陪著台糖參訪投資。

游淑慧表示，爆料資料是根據一位和高壽濤先生合作過的夥伴告知，指高在大陸事業版圖，其實遍及福建、上海、重慶、廈門、北京；比較爭議的是，是高壽濤與隸屬福建省的國營投資集團（福建閩投揚運養老關懷科技有限責任公司）的合作案。該投資集團主要業務即是大陸的一帶一路，和台灣的新南向，在外交和經貿上，都是競爭的。

另一方面，蔡英文競選總統印尼後援會總會長莊丕龍昨天發出聲明表示，這幾天流傳一份來源不明的涉外文件，提到蘇嘉全在二○一六年訪問印尼的行程，是由揚運集團安排並接送，影射蘇嘉全圖謀私利，在機場落地後就被揚運集團董事長高壽濤接走，這和事實不符。

莊丕龍說，蘇嘉全二○一六年九月七日抵達印尼雅加達，九月十日離開，在印尼期間都是由後援會接待及安排行程，主要是和當地僑胞和台商進行餐敘交流，過程中沒有安排和任何印尼官方代表會面，也沒有任何國營事業單位隨行。

蘇嘉全 蘇震清

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